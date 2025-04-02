通用、現代汽車第1季在美銷售大增 顧客因川普關稅搶買

美國通用汽車（General Motors）和南韓現代汽車（Hyundai Motor）第1季在美國的銷售出現兩位數成長率，同時間，日本豐田（Toyota）銷量略增，美國福特（Ford）汽車銷量也有不錯的增長。因為消費者擔心川普關稅將會讓汽車的售價提高。

通用周二（1日）表示，第1季交車輛大增17%，3月更是特別強勁。雖然難以詳細量化有多少顧客是試圖要趕在川普關稅之前買車，3月全新版的Chevrolet Colorado中型皮卡銷售飆增73%，Chevy Traverse中型休旅車（SUV）的銷量也增加62%。

現代也在周二公布美國市場第1季的銷售數字。現代說，旗下暢銷車款Tucson小型SUV和Elantra小轎車出現兩位數銷售成長率，帶動第1季交車量成長10%至203,554輛；光看3月的話，成長率為13%。姊妹品牌起亞（Kia）今年首季銷售成績創新高，達到198,850輛。消費者搶購的起亞車款是Sportage SUV、新的K4轎車。

豐田的銷售在3月增加7.7%，不過整體第1季銷售成長率僅1%。豐田賣最好的RAV4小型SUV和Camry中型轎車3月和第1季的交車量都下滑，原因是庫存吃緊。旗下豪車品牌Lexus銷售亮眼，3月單月成長5.8%，第1季成長率14%。

福特的美國零售銷售第1季增加5%，3月單月增加19%。但若計入銷售下滑的租賃車銷售和兩款停產車，整體銷量是減少的。

本田汽車（Honda）則是第1季銷售成長5%，3月單月成長13%。

川普要對所有進口車及部分進口汽車零組件加徵25%關稅，本周開始生效。在美國銷售的汽車當中，有半數在國外組裝，即便是在美國國內製造的車輛，也通常使用大量的非美國製造零組件，這些零組件也可能要被加課關稅。