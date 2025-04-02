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日圓兌美元走升 關稅陰影下 投資人認為日圓比美元安全

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
在當前環境下，投資人認為日圓比美元更安全，因為美國關稅也可能損害美國經濟。路透
在當前環境下，投資人認為日圓比美元更安全，因為美國關稅也可能損害美國經濟。路透

日圓兌美元周二走升，美國經濟數據顯示，在川普政府周三宣布關稅前，製造業和勞動力市場表現疲軟。

在當前環境下，投資人認為日圓比美元更安全，因為美國關稅也可能損害美國經濟。

日圓兌美元升值 0.4%，至 149.41日圓，而歐元貶值0.7%，至161.14日圓。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲不到0.1%至104.260。

美國製造業連續兩個月擴張後，3 月出現萎縮，而工廠投入物價指數達到近三年來的最高水準。

美國3月供應管理學會(ISM)製造業指數為49.0，預期為49.5；而ISM支付價格指數為69.4，預期為64.6。

Corpay首席市場策略師Karl Schamotta說：「很明顯，製造業已經首當其衝受到了川普保護主義政策變化的衝擊，未來幾個月經濟的其他領域可能也會因此受到連帶影響。」

白宮表示，無論川普紐約時間周三下午4點在玫瑰園宣布什麼關稅措施，都將立即生效。

川普 指數 美國

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