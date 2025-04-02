油價自五周高點回落 金價創新高後小跌 LME期銅連五黑

國際油價周二（1日）走低，因為交易商擔心美國總統川普宣布的對等關稅措施可能會加劇全球貿易戰；金價在盤中又創新高後回吐漲幅；錫價升至2022年以來最高，因緬甸和剛果民主共和國的供應風險增添威脅；銅價跌至近三周來最低，連續五個交易日下跌，反映美國關稅的不確定性。

油價收跌

布蘭特原油6月期貨收跌28美分，跌幅0.37%，報每桶74.49美元；美國西德州中級原油（WTI）5月期貨下跌 28美分，跌幅0.39%，至每桶71.20美元。兩大原油期貨自五周高點下滑。

儘管川普的關稅威脅使油價走軟，但川普威脅對俄羅斯石油買家徵收所謂的「二級關稅」並攻打伊朗，這加劇了市場對供應的擔憂，因而限制油價的跌幅。

伊朗最高領袖哈米尼回嗆川普表示，美國或以色列的任何攻擊都將遭到「堅決的報復性打擊」。

Brian Leisen和Helima Croft等加拿大皇家銀行分析師在報告中表示：「目前有一系列擾亂供應的因素，大多數仍在發展中」，「話雖如此，如今需求的下行風險超過許多人去年年底時的預期」。

市場將關注4月5日舉行的石油輸出國組織與盟國（OPEC+）部長級委員會政策審查會議。消息人士告訴路透，OPEC+有望在5月將日產量提高13.5萬桶。OPEC+已同意在4月進行類似幅度的增產。

黃金創新高後小幅回落

現貨黃金價格1日收盤下跌0.33%，報每英兩3,113.38美元，盤中一度觸及3,148.88美元的歷史高點。

美國黃金期貨收低0.1%，報3,146美元。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant說：「看到一點獲利了結並不奇怪，尤其是考量到市場已經變得相當超買。我並沒有看到基本面有什麼變化。」

Pepperstone Group研究員Quasar Elizundia表示：「金價今年第2季伊始處於歷史強勢位置」，「金價罕見漲勢背後的主要驅動因素是，對貿易和地緣政治緊張局勢升級的日益擔憂。」

市場正等待川普2日公布關稅細節。黃金歷來被視為地緣政治和經濟不確定性的避險工具。周一，黃金寫下自1986年以來最強勁單季表現，並突破每英兩3,100美元，成為貴金屬歷史上最顯著的漲幅之一。

從技術面來看，黃金的相對強弱指數（RSI）高於70，顯示黃金處於超買狀態。

白銀下跌1.4%，報每英兩33.6美元；白金跌0.8%，報984.64美元。鈀金下跌0.2%，報981.0美元。

錫價升至2022年以來最高 銅價連五天下跌

倫敦金屬交易所（LME）錫價一度上漲2.5%，收盤漲2.3%，報每噸3,7479美元，為2022年5月以來最高，連續第六天上漲，因剛果民主共和國一個主要礦山暫停運營，而且上周緬甸地震，當地逾2,700人身亡，兩地的錫供應風險升高。

LME期銅下跌0.2%，報每噸9,693美元/噸，盤中觸及3月12日以來最弱的9,669美元。

市場對美國總統川普本周計劃推出的對等關稅感到擔憂，蓋過了中國製造業的擴張速度超過預期帶來的利多。WisdomTree大宗商品策略師Nitesh Shah表示：「市場對經濟放緩的擔憂加劇，其他景氣型資產受到打擊，因此我認為這也拖累了銅價。」

美國紐約商交所5月銅期貨漲0.2%至每磅5.04美元，抑制了對LME銅的溢價，從上周創紀錄的每噸1,578美元降至1,436美元。