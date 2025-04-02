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與台灣斷交白蝦出口崩盤 宏都拉斯想重回台灣市場

中央社／ 瓜地馬拉市1日專電
宏都拉斯媒外長雷依納。路透
宏都拉斯媒外長雷依納。路透

宏都拉斯在2023年與台灣斷交後，白蝦產業失去台灣市場近乎崩盤。宏都拉斯外交部長雷依納（Enrique Reina）31日公開表示，宏都拉斯政府正重新尋求接觸台灣市場，以挽救受創的蝦類產業。

雷依納接受宏都拉斯媒體「美洲廣播」（RadioAmerica）專訪表示，因為遲遲無法打開中國市場，為了挽救白蝦產業，宏都拉斯正在尋找「重新」與台灣市場接觸的可能性，並且希望與南韓合作，獲得輸入的衛生許可。

雷依納上週為了慶祝中國和宏都拉斯建交兩週年，前往中國訪問，3月28日結束行程返回宏國。

「美洲廣播」報導，根據宏都拉斯全國養殖漁業協會（Andah）數據顯示，和台灣斷交後短短兩年內，宏都拉斯白蝦出口暴跌67%，更造成超過1萬4000名工人失業。而在斷交前，台灣採購量佔了宏都拉斯白蝦出口的40%以上。

「美洲廣播」表示，中國在建交時曾經承諾將大規模採購宏都拉斯白蝦，但是兩年過去，承諾一再跳票。

報導也指出，中國業者去年6月曾赴宏都拉斯考察蝦類養殖，並且宣稱要大手筆採購250個貨櫃的白蝦，讓宏國業者寄與厚望，但是最後中國僅採購了一個貨櫃，作為福州水產養殖博覽會展示使用，讓宏都拉斯全國水產養殖協會（Andah）指控中國的態度「粗魯並且令人厭惡」。

此外，宏國媒體「新聞報」（LA PRENSA）也統計，2024年中國全年只買了2個貨櫃的白蝦，直到今年2月中才出口另外2個貨櫃；意即中國和宏都拉斯建交2年，總共只買了4個貨櫃，跟原先承諾的數量天差地遠。

面對全國超過一半白蝦養殖業者倒閉，宏都拉斯經濟部撇除責任，表示「宏都拉斯政府沒有和中國簽訂任何採購白蝦的合約。」

除了白蝦出口問題，「新聞報」（LA PRENSA）指出，根據宏都拉斯中央銀行（BCH）的數據，宏國對中國的貿易逆差一再擴大。2024年宏都拉斯出口中國僅有3590萬美元，但中國出口宏都拉斯卻增加至25億5000萬美元，逆差超過25億美金以上。而宏都拉斯和中國進行的自由貿易協定談判，從2023年7月開始到現在，也還沒有具體結果，更不知何時才能達成協議。

「中美洲360」（CentroAmerica360）更報導，今年3月24日，宏都拉斯與中國慶祝建交兩週年，兩國官員在宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）簽署了一份新的協議，中國將捐贈298輛救護車，以及用於咖啡種植的太陽能乾燥機等農用機具，但這些協議內容卻只是先做捐贈的「初步技術研究」，沒有承諾任何實際的時間，等於又是一張空頭支票。

宏都拉斯 斷交 貨櫃

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