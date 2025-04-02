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台積電ADR上漲1.6% 較台北交易溢價18.7%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（1日）上漲1.6%，收在168.64美元，較台北交易溢價18.7%。

美國股市標普 500 指數和那斯達克綜合指數周二收高，大型科技股帶動美股反彈，投資人期待美國總統川普所謂的「解放日」是否會讓企業和投資人終於走出數周來困擾市場的貿易政策不確定性。

標普500指數開盤走低，午盤轉為上漲，最後上漲 21.22 點，漲幅 0.4%，收在 5,633.07 點；那斯達克綜合指數上漲 150.60 點，漲幅 0.9%，至 17,449.89 點。道瓊工業指數微跌11.80點，跌幅僅0.03%，至41,989.96點。

費城半導體指數上漲0.3%，輝達（NVIDIA）上漲1.6%，。

台灣加權股價指數周二大漲584.27點，收在21,280.17點。台積電大漲3.1%至944.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 149.31 +2.63 149.50 -0.13

中華電 CHT 130.68 +0.33 130.00 0.52

台積電 TSM 1,120.34 +1.59 944.00 18.68

聯電 UMC 46.37 -2.38 45.95 0.92

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 美國

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