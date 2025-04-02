美房貸業三哥Rocket Companies 94億美元併同業
全美第三大房貸業者Rocket Companies在3月31日宣布，以94億美元收購競爭同業Mr Cooper集團，欲趁美國住房需求回升機會擴大其抵押貸款業務。這不僅是該公司不到一個月內第二樁大型交易，併購規模也在抵押貸款產業史上名列前茅，合併後公司在全美的市占率高達六分之一。
根據交易條件，Rocket是以11股換Mr Cooper集團1股的方式，收購後者。以3月28日的收盤價計算，Mr Cooper的每股收購價為143.33美元，溢價約37%。Mr Cooper股價在31日收漲近15%，但Rocket股價跌逾7%。
3月稍早，Rocket以價值17.5億美元的全股票交易收購了房地產上市公司Redfin，這些收購案象徵房貸業務整合的最新跡象。在新冠疫情期間，超低房貸利率促使再融資和買房活動激增，帶動一波美國房地產榮景，但近年來隨著利率上揚，房地產業呈現萎縮。
自2021年以來房地產市場活動枯竭，目前跌至1995年以來最低，但房屋庫存增加以及近來長期債券殖利率下降，正促使潛在買家重返房地產市場。
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