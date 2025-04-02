美房貸業三哥Rocket Companies 94億美元併同業

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

全美第三大房貸業者Rocket Companies在3月31日宣布，以94億美元收購競爭同業Mr Cooper集團，欲趁美國住房需求回升機會擴大其抵押貸款業務。這不僅是該公司不到一個月內第二樁大型交易，併購規模也在抵押貸款產業史上名列前茅，合併後公司在全美的市占率高達六分之一。

根據交易條件，Rocket是以11股換Mr Cooper集團1股的方式，收購後者。以3月28日的收盤價計算，Mr Cooper的每股收購價為143.33美元，溢價約37%。Mr Cooper股價在31日收漲近15%，但Rocket股價跌逾7%。

3月稍早，Rocket以價值17.5億美元的全股票交易收購了房地產上市公司Redfin，這些收購案象徵房貸業務整合的最新跡象。在新冠疫情期間，超低房貸利率促使再融資和買房活動激增，帶動一波美國房地產榮景，但近年來隨著利率上揚，房地產業呈現萎縮。

自2021年以來房地產市場活動枯竭，目前跌至1995年以來最低，但房屋庫存增加以及近來長期債券殖利率下降，正促使潛在買家重返房地產市場。

房地產 疫情 美國

延伸閱讀

全球關稅戰、打炒房政策壓抑 3月六都移轉量年減逾二成

36歲兒買房邀父母同住「減輕育兒負擔」兩年後幸福生活變調：後悔選二代宅

房子登記男友媽名 她拒幫繳房貸斬斷姻緣：嫁給他爸媽會哭

千萬砸00878、0056、00919每月領9萬未來恐行不通！分析師：不如買0050或006208

相關新聞

「美聯電」話題 川普新思路 晶圓雙雄泛美化矽盾打折扣

日媒披露全球第五大晶圓代工廠美商格芯（GlobalFoundries）可能與聯電合併，業界認為，川普上任後，台積電擴大投...

歐元區物價漲幅連兩月放緩 勞動市場仍吃緊 ECB是否六度降息陷兩難

歐元區3月通膨率已更接近歐洲央行（ECB）的目標，消費者物價漲幅連續兩個月趨緩，較受關注的通膨增速也放慢。ECB本月稍晚...

美ISM指數跌破榮枯線 亞洲製造業PMI陷萎縮

美國對等關稅上膛，美國與亞洲製造業首當其衝，上個月美國工廠活動出現今年來首見萎縮，價格也連兩月激烈上揚。亞洲多數國家製造...

川普媒體集團 在德州掛牌

美國總統川普持有多數股權的川普媒體與科技集團（TMTG）3月31日表示，已成為第一家在紐約證交所德州分所（NYSE Te...

韓3月出口增幅 不如預期

南韓在美國對等關稅計畫出爐前夕，公布3月出口數據，儘管連兩個月走升，但增幅不如預期，反映美國關稅措施加劇製造業不確定性，...

美房貸業三哥Rocket Companies 94億美元併同業

全美第三大房貸業者Rocket Companies在3月31日宣布，以94億美元收購競爭同業Mr Cooper集團，欲趁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。