韓3月出口增幅 不如預期

南韓在美國對等關稅計畫出爐前夕，公布3月出口數據，儘管連兩個月走升，但增幅不如預期，反映美國關稅措施加劇製造業不確定性，導致前景放緩。

南韓1日公布數據，3月出口年增3.1%至582.4億美元，不如經濟學家預期的3.5%增幅。3月進口成長2.3%至533億美元，貿易順差為49.8億美元。

3月半導體體出口年增11.9%至131億美元，逼近2022年單月歷史新高的131.2億美元，受惠於高頻寬記憶體（HBM）和DDR5晶片的強勁需求。

汽車出口年增1.2%至62億美元，主因油電車（HEV）和燃油車出口彌補電動車（EV）銷售下滑。船隻出口也驟增51.6%至32億美元，金額為15個月來最高。

但鋼鐵出口年減10.6%至26億美元，萎縮幅度為去年6月以來最大，主要受到美國上月對進口鋼鐵全面祭出25%關稅的衝擊。

以出口地區而論，南韓3月對美國出口增加2.3%至111億美元，對中國大陸出口萎縮4.1%至101億美元；對歐盟出口躍增9.8%，對東協國家出口也增加9.1%。

根據另一份1日公布的調查，由於來自美國和亞太地區的需求強勁，南韓3月工廠出口訂單增幅為14個月來最快。然而，韓亞證券經濟學家秦圭仁（音譯）表示，「對等關稅啟動後，南韓4月出口預期將下滑」。