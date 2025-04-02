川普媒體集團 在德州掛牌

美國總統川普持有多數股權的川普媒體與科技集團（TMTG）3月31日表示，已成為第一家在紐約證交所德州分所（NYSE Texas）掛牌的公司，這也讓紐約證交所在眾證交所進軍德州市場的激烈競賽中搶得先機。

TMTG是川普社群媒體平台Truth Social的營運商，多數股權為川普本人持有。TMTG表示，自家股票將以代碼「DJT」在NYSE Texas掛牌交易，但主要掛牌地點仍在紐約那斯達克。「雙重掛牌」可讓企業觸及兩個不同證交所的投資人，擴大投資人基礎。

去年約虧損4億美元的TMTG股價，在3月最後一個交易日盤中暴跌逾6%，收盤跌幅收斂至1.5%，今年來受川普關稅政策拖累大跌逾40%。

有川普光環加持，對洲際交易所（ICE）旗下的NYSE是一大勝利；NYSE當天成為在德州營運的第一家交易所。但也有人認為這只具「象徵」意義，凸顯NYSE在流動性增強的同時，也必須改變。

德州近年來以少監管、低稅率為誘因，吸引愈來愈多企業前往掛牌上市，可能強化德州作為金融重鎮的競爭力、挑戰紐約。德州標榜「親商」環境，是為數最多NYSE上市公司的企業總部所在地，這些企業合計市值超過3.7兆美元。各大證交所在當地搶市占的競爭也日益激烈。

TMTG執行長努恩斯發布聲明說：「企業紛紛湧向珍視自由創業與個人自由的州，我們只是這股潮流的一部分。」他強調，「德州提供絕佳的經商和創業環境」，與TMTG的企業使命不謀而合。

NYSE最大競爭對手那斯達克3月也表示，將在德州達拉斯市開設區域性總部。

已向貝萊德（BlackRock）和城堡證券（Citadel）合計募資1.6億美元的德州證交所（TSE），今年1月向美國證管會（SEC）遞件，申請轉型為全國性的證交所並擬於2026年上路，目前正等待監管當局核可。

此外，貝萊德旗下的iShares部門上周五也向SEC提出申請，希望推出一檔專門投資羅素德州小型股的ETF，除非遭主管當局否決或計畫延宕，否則預計可能在6月初開始交易，但未揭露打算在何地掛牌。