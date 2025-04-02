歐元區物價漲幅連兩月放緩 勞動市場仍吃緊 ECB是否六度降息陷兩難

歐元區3月通膨率已更接近歐洲央行（ECB）的目標，消費者物價漲幅連續兩個月趨緩，較受關注的通膨增速也放慢。ECB本月稍晚將舉行決策會議，儘管通膨有放緩跡象，但勞動市場仍吃緊，且川普關稅箭在弦上，ECB對於是否第六度降息顯然陷入兩難。

歐盟統計局（Eurostat）1日表示，3月的消費者物價指數（CPI）較去年同期上升2.2％，年升幅低於2月的2.3％，符合經濟學家的預期；扣除食品與能源的核心CPI年增幅，從2月的2.6%收斂至2.4%，同樣備受關注的服務類通膨也從2月的3.7％降到3.4％，顯示該行業物價持續快速上漲的步伐已趨緩。

圖／經濟日報提供

諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家亞倫雷諾茲說：「我們認為上個月物價漲幅收斂，以及將繼續收斂的證據，已足以促使ECB在本月晚些時候再次降息1碼」。

然而，也有分析師指出，儘管歐元區3月通膨仍高於2％目標，ECB可能不會改變利率決策，因為美國加徵關稅的規模凸顯不確定性。

此外，歐元區的就業市場依舊緊俏，同日公布的數據顯示，此區2月的失業率從1月的6.2％降至6.1％，改寫歷來新低。

美國總統川普已對歐洲的金屬和汽車祭出高額關稅，2日可能再有更多關稅措施出爐。ECB估計，若歐盟報復，將使歐元區的通膨上升0.5％，一些決策者已經警告ECB須謹慎行事。

ECB總裁拉加德本周表示，決策者還沒戰勝通膨，「我們希望它永遠消失，（但）這是我們每天都在進行的戰鬥」，「我們已經非常接近我們想要的，但我們必須保持住」。

市場已減少了對ECB今年進一步降息幅度的押注，此前彭博資訊報導稱，幾位ECB官員仍對下次會議是否降息猶豫不決。市場最新的預測，4月17日再次降息的概率為70%，低於之前的85%。

在此同時，日本則正經歷通膨步步高升的狀況。民間調查公司彙整的資料顯示，日本逾4,000種食品將在4月上漲。且這波漲價潮可能會持續到夏天，因此日媒形容這是個「漲價的春天」。

帝國資料調查公司對日本以食品業為主的195家公司進行調查，發現4月漲價的食品達4,225種，是2023年10月之後漲價的食品首次超過4,000種，其中味噌和佐料等「調味料」達2,034種，占最大宗。

調查公司指出，許多業者是因為原物料成本、人事與物流費用大增等因素而漲價。