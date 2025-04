吉卜力風圖片太夯！ChatGPT每日活躍用戶數創紀錄 1小時暴增百萬

OpenAI執行長奧特曼表示,新推出的圖片生成功能太受歡迎,讓ChatGPT需求暴衝,一小時就多了100萬名用戶。

奧特曼1日在社群平台X上發文寫道,ChatGPT在26個月前推出時,是他目睹的最瘋狂熱潮時刻之一,五天就多了100萬名用戶,但新圖片生成功能GPT-4o,讓ChatGPT在過去一小時就多了100萬名用戶。他說生成圖片的需求「超級巨大」。

圖片生成功能掀起風潮,一度延後開放給免費版用戶。先前奧特曼表示,計畫引入速率限制,稱「GPU快被燒壞了」。但他1日說,開放免費用戶使用。

但ChatGPT生成圖像的能力,讓許多藝術家及創作者感到憤怒。許多人認為自己的作品,在未註明出處或給予補償的情況下,被用來訓練大型語言模型,或被ChatGPT用戶不當剽竊及改作。

the chatgpt launch 26 months ago was one of the craziest viral moments i'd ever seen, and we added one million users in five days.



we added one million users in the last hour.