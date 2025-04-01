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吉卜力風圖片太夯！ChatGPT每日活躍用戶數創紀錄 1小時暴增百萬

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
ChatGPT新推出圖片生成功能大受歡迎。路透
ChatGPT新推出圖片生成功能大受歡迎。路透

OpenAI執行長奧特曼表示，新推出的圖片生成功能太受歡迎，讓ChatGPT需求暴衝，一小時就多了100萬名用戶。

奧特曼1日在社群平台X上發文寫道，ChatGPT在26個月前推出時，是他目睹的最瘋狂熱潮時刻之一，五天就多了100萬名用戶，但新圖片生成功能GPT-4o，讓ChatGPT在過去一小時就多了100萬名用戶。他說生成圖片的需求「超級巨大」。

圖片生成功能掀起風潮，一度延後開放給免費版用戶。先前奧特曼表示，計畫引入速率限制，稱「GPU快被燒壞了」。但他1日說，開放免費用戶使用。

但ChatGPT生成圖像的能力，讓許多藝術家及創作者感到憤怒。許多人認為自己的作品，在未註明出處或給予補償的情況下，被用來訓練大型語言模型，或被ChatGPT用戶不當剽竊及改作。

AI ChatGPT 吉卜力 圖片生成

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