英特爾：要在越南找更多夥伴 加入供應鏈
越南新聞網站VnExpress引述英特爾公司（Intel）高階主管報導，這家美國晶片業者正在尋求更多合作夥伴，加入該公司在越南的供應鏈。
報導說，英特爾全球營運長、執行副總裁兼晶圓代工及供應鏈組織總經理錢德拉塞卡蘭（Naga Chandrasekaran） 1日在胡志明市舉行的會議上說，英特爾致力於支持越南半導體供應鏈生態系的發展，將在越南共同開發半導體產業供應鏈。
報導說，英特爾自2006年來總計已在胡志明市西貢高科技園區投資了15億美元。越南投資報（Dau Tu）也引述這位主管報導 ，2006年成立的英特爾越南公司（Intel Vietnam），已在該國建立了一個擁有600個合作夥伴的本地供應鏈網絡。
報導並指出，英特爾越南廠本月將突破產品出貨量達到40億顆的里程碑，這項重大成就凸顯英特爾的越南組裝與測試工廠在其全球營運中，扮演著吃重角色。
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