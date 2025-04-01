巴西石油聯手銀行 融資森林修復兼促碳權交易

巴西國營「巴西石油公司」（Petrobras）與國家社經發展銀行（BNDES）今天宣布結盟，將共同設立專項計畫，為修復亞馬遜地區的森林提供資金兼促進碳權交易。

路透社報導，根據雙方將開展的ProFloresta+計畫，巴西石油公司將開標，從修復森林項目購買碳信用額度。雀屏中選的生態碳權項目則可從國家社經發展銀行獲得 低利貸款，用於開設或拓展修復森林項目。

ProFloresta+計畫試辦階段可望招攬到約7845萬美元的森林修復投資，從而可重新種植約1.5萬公頃（37,065英畝）的森林。

巴西石油公司於試辦階段預計將與多達15間公司簽署長期合約，這些公司則會參與訂於今年7月的招標。

巴西石油公司執行長尚伯利亞（MagdaChambriard）表示，她們將為綠色企業家「開啟獲取補貼信貸的大門」，還說透過這次招標，巴西石油公司將為巴西森林修復項目的碳權設定基準價格。

巴西石油公司於2023年開始購買碳權，當時公司宣布將使用所購碳信用額度來抵消自家高級汽油產品Gasolina Podium的碳排。