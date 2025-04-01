台積電對美加碼投資是「買時間」？擺脫解救英特爾？業界剖析一次看

台積電3月初宣布對美國加碼投資1,000億美元，暫時平息了美國總統川普有關台灣「竊取」美國半導體業務的指控。但投資人對台積電的能否就此擺脫來自川普的種種壓力，還有很深的憂慮。

從台積電股價看——自1月川普上台後創下歷史高點以來大跌逾17%——該公司的戰略似乎不受市場支持。投資人有雙重顧慮：如果台積電未能達到川普的高期待，他的矛頭可能再次指向台積電；同時，在美國快速大規模擴張，恐將拖累台積電的獲利率。

買時間？

不過，金融時報指出，台積電這次的承諾，與五年前、在川普第一個任期內首次承諾投資亞利桑那州時並不一樣：那次有開工日、說了會採用何種製程，還把預定何時開始量產以及計劃的晶片產量，講得明明白白。

台積電2022年底加碼投資到400億美元，以及2024年4月再提高到650億美元時，也都提供了類似的細節。

但這次，台積電只說，除了原本規劃的三座晶圓廠之外，再興建三座晶圓廠，外加兩座先進封裝廠。

貝恩公司專研半導體業的合夥人Peter Hanbury表示，台積電早已計劃要在美國蓋一堆晶圓廠。也許只有原本不在規畫中的先進封裝廠，可被視為新投資。台積電承諾在亞利桑那州設立的研發團隊，也只是為已量產的製程進行微調，而非開發尖端新技術。

金融時報引述接近台積電的消息人士報導，加碼投資的1,000億美元，只是對已做好的長期計畫給出一個價格標籤的估計值，並補充說，白宮的宣布反映出來的是意向，並不是承諾。

川普一再表示，他想對進口半導體開徵關稅，這將推高蘋果（Apple）和輝達（Nvidia）等台積電客戶的成本，而他們可能要求台積電共同分攤。目前預計華盛頓會推遲這項關稅，直至4月2日宣布對等關稅後再議。

能拖多久？

有人認為台積電只是獲得暫時性緩解。台積電客戶的一位高管表示，「川普必須繼續施加關稅壓力，迫使台積電和其他人都履行承諾。他顯然喜歡1,000億的數字，但別指望那就夠了。」

伯恩斯坦分析師指出，與台積電要在台灣再蓋10或11座晶圓廠相比，它在美國的擴張其實還不夠看。到2030年初，台積電在亞利桑那州的晶圓廠即使完工，產出最多也只占其總營收的三分之一。

美國銀行（BofA）的大中華區半導體研究總監Brad Lin表示，「1,650億美元全部投入的話，達到的產能可能相當於台積電到2026年底尖端晶片的23%到28%左右」，因擴建費時，屆時比率「應該會小很多」。他還說，「我認為世界上沒有一家公司可以同時擴建六家晶圓廠，尤其是在美國」。

從長遠看，台積電的情況會好很多。一位高管表示，由於台灣的工程人才池，還有土地、電力和水資源，會限制台積電在國內的發展，所以它遲早要向外擴張。

解救英特爾？

至於另一個問題：台積電大幅加碼投資的承諾，是否能讓川普政府不再要求它協助英特爾製造業務走出困境。

業界專家認為，那是「不可能」的計畫，因為兩家公司的工具和流程截然不同，改造英特爾的成本可能比新建廠房更高。

但有台積電客戶的高管認為，華府可能要求台積電重振英特爾，並投下巨資，「等建立一切後，再指控你壟斷，必須撤資」，他們會找到買主。他說：「我認為這就是最終的結果」。