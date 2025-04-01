快訊

柯文哲今二度戒護就醫 北所證實「已返回」：具體病況不便說明

消失2小時遭不正訊問？ 彭振聲打臉柯文哲律師「檢問案態度很好」

中共對台軍演 CNN曝時機有「1巧合」：將考驗美護台決心

聯電新加坡22奈米新廠開幕 星副總理：雙贏格外重要

中央社／ 新加坡1日專電

晶圓代工聯電斥資50億美元，在新加坡設22奈米製程新廠今天開幕。新加坡副總理顏金勇揭幕時表示，聯電與新加坡產業生態系統建立密切聯繫，雙贏夥伴關係在全球競爭環境中格外重要，新加坡將持續對貿易投資與人才保持開放。

聯電董事會2022年2月通過在新加坡Fab12i廠區擴建1座先進晶圓廠計畫，新廠將提供22奈米及28奈米製程，總投資金額50億美元。聯電指出，由於5G、物聯網和車用電子大趨勢帶動，對聯電22奈米及28奈米製程需求強勁。

聯電今天在新加坡白沙晶圓科技園區（Pasir RisWafer Park）為22奈米新廠舉行開幕儀式。新廠第1期月產能3萬片晶圓，將於2026年開始量產，屆時聯電在新加坡的年總產能可望逾100萬片晶圓。

開幕儀式吸引不少政商界人士與會，包含新加坡副總理兼貿工部長顏金勇、國務資政兼國家安全統籌部長張志賢等人出席，駐新加坡代表童振源也在場觀禮。隨著晶圓製程往前推進，無塵室環境的敏感度倍增，中央社等媒體受邀進入無塵室觀察廠房空間。

顏金勇致詞時表示，回顧2001年，聯電選擇到新加坡投資12吋晶圓廠，當時是史上單一最大製造計畫；聯電目前在新加坡業務為上千人提供就業機會。

顏金勇指出，聯電與新加坡產業生態系統建立密切的聯繫，這樣雙贏的夥伴關係在今天顯得格外重要，在日益複雜和競爭激烈的全球環境中，新加坡仍堅持幾十年來決定經濟成長和發展方針的基本原則，包括周全的長期規畫、持續投資基礎設施、維持有利商業的環境、維護強而有力的法治，並持續對貿易、投資和人才保持開放。

聯電總經理簡山傑致詞時表示，感謝新加坡政府，特別是新加坡經濟發展局（EDB）的支持；總計將有4萬9000平方公尺的無塵室空間，第一階段現已啟動試驗生產線，此舉將大大提升在新加坡的產能。

「新加坡獨特的地理位置，使新工廠能夠很好地支援我們的客戶、增強供應鏈韌性」，簡山傑說，新加坡除了擁有強大的生產基地外，還擁有聯電在台灣以外最大的研發團隊，隨著不斷擴大新廠規模，預計未來幾年將創造約700個新就業機會。

他說，聯電目標是到2050年實現淨零碳排並100%使用再生能源，而新加坡工廠正在努力實現這些目標；新廠還配備先進的尾氣處理設備（scrubber），可進一步減少90%的碳排、並在屋頂安裝太陽能電板。

奈米 新加坡 晶圓代工 經濟發展 聯電

延伸閱讀

台積電領漲類股齊揚 台股盤中大漲逾450點

聯電格芯要聯姻了？聯電否認股價仍漲、聯家軍喜洋洋

聯電ADR飆漲14％…有其成分股的ETF有誰？威利財經角：00919持倉比例跟金額皆最高

聯電傳與格芯談合併 法人評估：諸多難題需克服

相關新聞

台積電對美加碼投資是「買時間」？擺脫解救英特爾的壓力？

台積電3月初宣布對美國加碼投資1,000億美元，暫時平息了美國總統川普有關台灣「竊取」美國半導體業務的指控。但投資人對台...

華人富豪率隊 SpaceX首載人繞飛南北極

太空探索科技公司(SpaceX)獵鷹9號(Falcon 9)火箭美東時間3月31日晚間9時46分從佛羅里達州基地39A發...

亞洲PMI不妙！台灣製造業景氣陷萎縮 終結連11個月擴張

亞洲多數國家製造業景氣在3月轉弱，因美國關稅戰加劇且全球需求減緩，打擊了企業信心，使得亞洲經濟展望轉趨黯淡。其中，台灣的...

台積電當榜樣！美商務部長暗示扣住晶片補貼 促企業擴大投資來交換

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）暗示，他可能會扣住先前承諾發放的晶片法補貼金，以便推動獲得聯邦半導體...

「創新界奧斯卡」愛迪生獎 台灣獲18獎僅次於美國

「創新界奧斯卡」愛迪生獎（Edison Awards）將在佛羅里達州頒獎，台灣今年共有18項技術入圍，僅次於美國；工研院...

金價頻創新高 何時會大幅回調？專家：小心周三

黃金價格周一再創新高，但分析師警告，儘管因為美國將在4月2日宣布對等關稅而存在的不確定性，對此一避險資產一直具有支撐作用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。