聯電新加坡22奈米新廠開幕 星副總理：雙贏格外重要

晶圓代工廠聯電斥資50億美元，在新加坡設22奈米製程新廠今天開幕。新加坡副總理顏金勇揭幕時表示，聯電與新加坡產業生態系統建立密切聯繫，雙贏夥伴關係在全球競爭環境中格外重要，新加坡將持續對貿易投資與人才保持開放。

聯電董事會2022年2月通過在新加坡Fab12i廠區擴建1座先進晶圓廠計畫，新廠將提供22奈米及28奈米製程，總投資金額50億美元。聯電指出，由於5G、物聯網和車用電子大趨勢帶動，對聯電22奈米及28奈米製程需求強勁。

聯電今天在新加坡白沙晶圓科技園區（Pasir RisWafer Park）為22奈米新廠舉行開幕儀式。新廠第1期月產能3萬片晶圓，將於2026年開始量產，屆時聯電在新加坡的年總產能可望逾100萬片晶圓。

開幕儀式吸引不少政商界人士與會，包含新加坡副總理兼貿工部長顏金勇、國務資政兼國家安全統籌部長張志賢等人出席，駐新加坡代表童振源也在場觀禮。隨著晶圓製程往前推進，無塵室環境的敏感度倍增，中央社等媒體受邀進入無塵室觀察廠房空間。

顏金勇致詞時表示，回顧2001年，聯電選擇到新加坡投資12吋晶圓廠，當時是史上單一最大製造計畫；聯電目前在新加坡業務為上千人提供就業機會。

顏金勇指出，聯電與新加坡產業生態系統建立密切的聯繫，這樣雙贏的夥伴關係在今天顯得格外重要，在日益複雜和競爭激烈的全球環境中，新加坡仍堅持幾十年來決定經濟成長和發展方針的基本原則，包括周全的長期規畫、持續投資基礎設施、維持有利商業的環境、維護強而有力的法治，並持續對貿易、投資和人才保持開放。

聯電總經理簡山傑致詞時表示，感謝新加坡政府，特別是新加坡經濟發展局（EDB）的支持；總計將有4萬9000平方公尺的無塵室空間，第一階段現已啟動試驗生產線，此舉將大大提升在新加坡的產能。

「新加坡獨特的地理位置，使新工廠能夠很好地支援我們的客戶、增強供應鏈韌性」，簡山傑說，新加坡除了擁有強大的生產基地外，還擁有聯電在台灣以外最大的研發團隊，隨著不斷擴大新廠規模，預計未來幾年將創造約700個新就業機會。

他說，聯電目標是到2050年實現淨零碳排並100%使用再生能源，而新加坡工廠正在努力實現這些目標；新廠還配備先進的尾氣處理設備（scrubber），可進一步減少90%的碳排、並在屋頂安裝太陽能電板。