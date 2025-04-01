【重磅快評】解開核廢料的死結有希望了

新聞媒體這陣子充斥核電科技突破，過去的反核大國如今宣布重返核電的消息；更讓人震驚的是日本核電科學界傳出核廢料的死結有解的訊息。世界上的核能爭議始終存在，非核家園仍是塊神主牌，原因是幾十年下來核廢料始終無解，核電科技再怎麼進步，都去不掉核廢料尚無解方的陰影；日本原子能研所宣布開發出首款「核廢料充電電池」，雖未必一舉解決核廢料問題，但至少是可期待的曙光。

日本原能所正式宣布以鈾為活性物質，設計出新款可充電電池；原能所以天然鈾礦淬煉燃料棒後的副產品耗乏鈾，以其擔任電池化學過程中負極的活性物質，正極則以鐵來擔任。核廢料耗乏鈾一直被認為是化學電池適宜的活性材料。日本原能所聲稱：耗乏鈾開發的充電電池電壓達到1.3伏，接近鹼性電池的1.5伏。

日本原能所這項創舉可不是即興說大話，過去鈾礦焠取燃料棒後的廢料耗乏鈾只能隔絕輻射後儲存，原能所為了耗乏鈾充電電池研發，特別調查出全世界耗乏鈾儲存總量約在160萬噸，製作成充電電池後，將能克服目前再生能源電發得過度或不足等問題，耗乏鈾充電電池將能補上目前明顯不足的儲電能量，讓再生能源的穩定性大大提升。

日本核廢料充電電池的研發是長達60年的過程。兩大項工程，一是核反應極限溫度降溫，避免發生爐心溶解的災難，目前已自極限的3000度降至1600度，算是達標；另個問題是克服核廢料的生成，很長一段時間核廢料無法去化，只能儲存，這一直是核能科學界難以克服的問題。

日本耗乏鈾充電電池研發成功只是原理確認，距離量產、商業化還有極漫長的一段路，但理論建立即能確認商業化的願景可期；這60多年的過程，走過相當漫長的「球床反應器」研究過程，核燃料從燃料棒，進步到存放在鋯合金的燃料球，雖然仍是核廢料，但以能自反應器取出、填充；全球最先進的大陸山東石島灣核電廠對核廢料的管理更進步，日本原能所的耗乏鈾充電電池，可望有效率地解決核廢料問題。