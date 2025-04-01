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「創新界奧斯卡」愛迪生獎 台灣獲18獎僅次於美國

中央社／ 舊金山31日專電
台灣工研院3月31日在矽谷宣布，七項技術獲得「2025年愛迪生獎（Edison Awards）」，在團體組中名列全球第二。聯合報系資料照／記者江碩涵攝影
台灣工研院3月31日在矽谷宣布，七項技術獲得「2025年愛迪生獎（Edison Awards）」，在團體組中名列全球第二。聯合報系資料照／記者江碩涵攝影

「創新界奧斯卡」愛迪生獎（Edison Awards）將在佛羅里達州頒獎，台灣今年共有18項技術入圍，僅次於美國工研院一舉囊括7項，居全球機構第二。工研院長劉文雄表示，盼全力推動技術打進國際市場。

愛迪生獎頒獎典禮3日將於佛羅里達州舉行，輝達執行長黃仁勳與亞利桑那州大學第16任校長柯羅（Michael M. Crow）今年獲頒成就獎，將出席並擔任講者。

被譽為「創新界奧斯卡」的愛迪生獎入圍即獲獎，頒獎典禮將宣布獲獎等級（金、銀、銅）。以國家來看，今年美國入圍82項，仍蟬聯全球第一；台灣共入圍18項，居全球第二，表現亮眼；韓國則以13項技術排名第三。

工研院長劉文雄今天先率領技術團隊參加在加州柏克萊新創加速器SkyDeck舉辦的科技日（ITRI TechDay），與業界交流，盼尋求技術打入北美市場的機會。

劉文雄在活動前與媒體分享指出，工研院十分重視愛迪生獎，因為這個獎項不僅表揚技術創新，還代表技術具商品化的潛力，而工研院研發目的一直以市場為導向，今年台灣共有18個獎項入圍，工研院拿下當中7項，也是世界上入圍數第二多的機構。

劉文雄強調，工研院以2035技術策略與藍圖作為研發佈局，研發方向顧及市場需求，研發成果一定要走入市場，不會僅著眼台灣市場，更要進入國際市場，美國是當中重要一塊，因此領獎前先來到舊金山，實際與業界和投資者接觸，了解資本市場需求。

工研院今年獲獎技術當中，包括全球首創、由工研院與台灣光罩共同開發的「H型鋼構低碳自動生產製造技術」，突破50年來傳統使用灌鐵砂、熔化鐵砂的填料銲接方式生產H型鋼，每生產一公噸H型鋼可節省77度電，製造成本降至傳統工法的1/3。

台灣光罩營運長黃郁斌受訪說，盼藉由領獎將技術推向世界，在地震防災、節能減碳、都更需求等大環境狀況下，鋼構勢必成為趨勢，希望未來能將技術移轉給鋼構公司。

劉文雄 工研院 愛迪生 美國

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