印尼崛起「上班族一餐砸4百台幣」 住24年台人曝暗藏商機：消費力不容小覷

在全球穆斯林人口快速成長的背景下，印尼——這個穆斯林人口最多的國家，正成為全球清真市場的重要據點，也讓眾多國際企業紛紛搶進。本集【遠見ON AIR】由遠見雜誌總編輯林讓均主持，專訪《印尼現在進行式》作者賴珩佳，印尼市場藏著哪些商機？龐大的清真認證市場該如何切入？深入解析清真認證的市場潛力、餐飲品牌如鼎泰豐如何因地制宜調整策略，從醫療、農業到教育觀光，掌握印尼這座東南亞經濟巨人的新契機。

2001年，賴珩佳因為婚姻搬到印尼，開始了她在異鄉的生活。但現實很快打破了對異國生活的想像：語言不通、文化不合，加上生活節奏與價值觀的落差，讓她一度感到格格不入。多年下來，她學著適應，也逐漸摸索出印尼的經商之道。如今，她是一間精品商務飯店的董事長，但這一路走來，並沒有表面看起來那麼順利，其中蘊藏著許多台灣人不曾理解的細節與挑戰。

清真標章就是入場券！鼎泰豐這樣做

全球穆斯林人口佔比高達25%，身為全球穆斯林人口最多的國家，印尼擁有超過87%的伊斯蘭教人口，總人口更已突破2億8千萬，預估5年內將達3億人。龐大的人口紅利，使印尼成為全球清真（Halal）產品的重要市場。

賴珩佳指出，目前包括新加坡、馬來西亞與韓國等國家，早已深耕清真認證領域。無論是食品、餐飲、化妝品，甚至日用品，只要標示通過認證的「清真標章」，都能迅速獲得消費者信賴。「穆斯林消費者看到標章就會選購，因為他們不需要再猶豫產品是否符合宗教規範。」

對台灣企業而言，清真市場是一塊尚未充分開發的藍海，賴珩佳認為，印尼因與台灣地理相近，是布局全球清真市場的理想前哨站。但可惜的是，台灣企業對於清真認證的概念仍不普及。

在印尼經營多年的鼎泰豐就是一個典型的成功案例。賴珩佳指出，雅加達目前約有14家鼎泰豐分店，其中僅有3間位於華人區的分店提供豬肉料理，其餘皆改以雞肉、牛肉為主，並申請清真認證，以便進入主流市場。「這樣的調整不僅讓品牌符合當地文化，也顯示出企業進入穆斯林市場的彈性與決心。」

不只是中式餐廳，日本的連鎖品牌也已展開布局，許多日式料理店進軍印尼市場時，都會主動申請並標示清真標章，讓消費者一眼辨識、安全消費。這也代表，清真認證不只是宗教考量，更是一種市場語言。

「印尼不只是終點，更是跳板。」賴珩佳強調，台灣若能在印尼建立起清真產品的認證基礎與品牌信任度，未來就能以印尼為中心，拓展至更多穆斯林國家，也許正是站穩全球伊斯蘭世界的關鍵第一步。

疫情後印尼產業重洗牌！醫療、農業才是台商新方向

印尼作為東南亞最大經濟體，不僅人口紅利驚人，疫後產業重組，也浮現出許多值得關注的產業。舉例來說，醫療、農業、觀光與教育是當前台商不可忽視的關鍵產業，而傳統的勞力密集製造業，則需謹慎評估投入風險。

賴珩佳表示，疫情期間印尼暴露出醫療系統的不足，無法即時應對公共衛生挑戰，也讓民眾對先進醫療服務的需求大幅提升。相較之下，台灣在醫療技術、器材與醫學教育方面具備國際競爭力，已開始與當地醫療機構展開合作交流。「台大、長庚等醫學中心在國際醫療推廣上非常積極，未來與印尼合作的空間很大。」

另一方面，印尼幅員遼闊，農業資源豐富，卻仍有大量耕地未被有效利用。台灣多年來透過農技團協助印尼提升農業技術，成果顯著。未來如能進一步結合科技與智慧農業，有望打造更高附加價值的農業供應鏈。

然而，傳統上被視為台商投資重點的製造業，如今卻面臨新的挑戰。賴珩佳指出，疫後中國製造業大舉進軍印尼市場，導致當地紡織、製鞋、鋼鐵等勞力密集產業紛紛倒閉，出現「血流成河」的慘況。「印尼製造業無法與中國的低價產品抗衡，連日韓企業都苦不堪言，投入鉅資建構電動車與電池產業鏈，卻遭中國產品橫掃市場，根本無法回本。」

更需多加注意的是，印尼每年最低薪資漲幅平均達7至8%，過去甚至曾高達23%。對於需長期穩定人力成本的製造業來說，更是不可忽視的風險。

相較之下，服務業與餐飲業展現強韌生命力。印尼人熱愛社交，即使在疫情期間，餐廳與聚會文化依舊活絡。根據當地餐飲集團的市調，雅加達中產階級每餐外食平均花費達新台幣400元，顯示消費力不容小覷。

「他們不是因為有錢才花，而是把聚會當作生活中的優先選項，」賴珩佳笑說，「這樣的文化對餐飲、娛樂和服務業來說是極大的利多。」

台灣正悄悄成為印尼人旅遊與教育首選國家

在教育與觀光方面，台灣已逐漸成為印尼人嚮往的學習與旅遊國家。目前台灣在學的印尼籍學生已超過2萬人，是最多的外國學生族群。在台工作、定居的印尼人也日益增加，成為推動雙向文化與經濟交流的重要基礎。

2021年，台灣被印尼列為最適合穆斯林旅遊的非伊斯蘭國家之一，與日本、英國並列前三名。賴珩佳指出，這證明台灣在宗教友善與觀光環境營造方面已取得初步成果，但在行銷資源投入上仍遠不及新加坡等競爭國。

針對台灣的新南向政策走向，賴珩佳提出不同於傳統製造思維的建議。「我們不該只想著把生產基地移到東南亞，更要思考如何讓印尼人把消費與學習的價值帶來台灣。」她認為，透過觀光、留學、醫療、服務等高附加價值產業的推動，不僅可吸引印尼人來台，也能讓台灣在區域競爭中走出差異化路線。

（本文出自2025.03.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）