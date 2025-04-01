金價頻創新高 何時會大幅回調？專家：小心周三

黃金價格周一再創新高，但分析師警告，儘管因為美國將在4月2日宣布對等關稅而存在的不確定性，對此一避險資產一直具有支撐作用，但金價可能很快因為獲利了結而大幅回調。

周一，交投最活躍的6月黃金期貨合約上漲36美元或1.2%，攀抵3,150.30美元的歷史新高。根據道瓊市場數據，金價3月上漲10.6%，而首季大漲19.3%創1975年以來最大季漲幅。

City Index和FOREX.com的市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）認為，目前的金價遠高於3,000美元，可能引發一些獲利回吐，「逢低買入者雖伺機而動，但在這個水準，價格急跌的可能性日益升高」。

GraniteShares執行長蘭德（Will Rhind）表示，隨著對等關稅將於周三生效，金價可能回調，而對股票來說，那天關稅消息的宣布可能促成投資人「買在新聞」。

拉扎克扎達指出，當風險胃納變「糟」且美股開始下跌，人們傾向清算他們有利可圖的黃金多頭頭寸。

如果金價跌破3,057至3,066美元附近的支撐位，這可能成為引發更多賣盤的「短期觸發點」，進一步壓低金價。長期而言，如果跌破3,000美元大關，恐觸發更大的幅度的跌勢。