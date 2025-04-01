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目標超越台積電！英特爾CEO陳立武首公開演說 主打美國牌合作川普
日經亞洲報導，美國晶片大廠英特爾執行長陳立武3月31日於「2025年願景大會」發表演說，表態將堅守晶圓代工事業，並預計在今年下半年開始以自家研發的1.8奈米製程技術進行量產，同時強調將與川普政府密切合作，重建美國晶片產業地位。
陳立武表態儘管英特爾近期遭遇挫折，仍將致力發展晶圓代工業務，「我們的終極目標是打造最好的產品，並在幾年內成為最優秀的晶圓代工廠」。
陳立武還談到，「全球對晶片產能的需求持續上升，因此供應鏈必須具備彈性、韌性與安全性。英特爾的晶圓代工業務在其中扮演關鍵角色」。他補充，英特爾將持續推進代工戰略以滿足需求。
陳立武指出，英特爾將持續研發其18A和14A製程技術，預計今年下半年啟動18A製程量產，以用於製造自家下一代Panther Lake處理器。
陳立武強調，「我們是唯一一家同時設計與生產先進晶片的美國公司，這意味我們具有不可或缺的角色」。他補充，期待與川普政府密切合作，也將請求華府支持，「協助我們完成必要之事」。
報導指出，英特爾目前在晶片單位面積可容納電晶體數量的技術上，仍落後於台積電和南韓三星電子這兩大晶圓代工龍頭。在搶攻人工智慧熱潮方面，英特爾也落後輝達與超微，無論是邊緣AI晶片還是資料中心用AI晶片，銷售皆下滑。
英特爾前任執行長基辛格留下財報赤字、大型生產設施未完工，以及正處十字路口的晶圓代工業務。市場上曾傳出，台積電提出與博通、輝達等合作夥伴共同成立合資企業，接手英特爾的代工業務。不過輝達執行長黃仁勳本月已否認參與任何相關談判。
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