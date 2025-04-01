快訊

徵才爭議／應徵升等英語遊戲 價值矛盾讓土博自我懷疑

獨／新新併獲准 吳東亮首發員工公開信勾勒合併遠景

台股大跌過後早盤漲逾300點 台積電開漲19元

美元兌日圓、歐元走升 隨風險資產反彈

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

美元日圓和歐元周一（3月31日）走強，但月線創2022年底以來最大跌幅，因美國關稅政策不確定性使交易者大多持觀望態度。

美元指數周一收漲0.16%至104.21，但月線下跌3.1%，為2022年11月以來的最大跌幅。

避險日圓在早盤交易中走升，隨後回吐升幅，金價創新高，因投資人在美國即將宣布對等關稅之際規避風險資產。關稅會刺激美國通膨並拖累經濟成長前景。

日圓兌美元尾盤小貶0.08%，至149.96日圓，盤中一度升至148.7日圓。在第1季，美元兌日圓貶值4.7%，創下2024年7月以來的最大單季貶幅。

歐元兌美元尾盤貶值0.11%，報1.0816美元。歐元過去一季升值約4.5%，創2022年第3季以來最大單季升幅，受惠於德國的財政改革。

白宮將於周三宣布新一輪對等徵稅，市場對此感到緊張。雖然細節很少，但美國總統川普周日稍晚表示，基本上所有國家本周都將被徵收關稅。

Orion投資長Tim Holland表示：「我認為我們都需要在關稅、貿易和稅收方面獲得一些確定性，也許到4月2日我們就能獲得大部分確定性。」

歐洲央行總裁拉加德周一表示，美國可能實施關稅意味著歐洲將必須更好地掌控自己的未來，並重申了關稅和針鋒相對的報復措施對歐盟經濟成長的影響。

BNY Markets美洲宏觀策略主管John Velis表示，「預期美國4月2日將宣布對等關稅，風險基調受到影響，但外匯市場似乎更多地處於按兵不動的模式。」

英鎊貶值0.15%至1.2910美元，月線上升接近3%。加元兌美元貶值至1.4375加元。 墨西哥披索兌美元貶值0.5%，至20.4566披索。

澳幣周一尾盤貶值0.7%，至0.6249美元。 澳洲央行今天將舉行政策會議。

日圓 美元 風險

延伸閱讀

白宮：川普4月2日宣布「以國家為基礎」對等關稅

關注川普關稅計畫 道指漲逾400點、史指本月跌5.8%…26月來最差

對等關稅砲口瞄準所有國家 川普：沒聽說什麼15國

經濟日報社論／貿易戰烽火四起 亟需沉穩應對之道

相關新聞

目標超越台積電！英特爾CEO陳立武首公開演說 主打美國牌合作川普

日經亞洲報導，美國晶片大廠英特爾執行長陳立武3月31日於「2025年願景大會」發表演說，表態將堅守晶圓代工事業，並預計在...

OpenAI完成400億美元融資 估值達3,000億美元、拚年底轉型營利機構

OpenAI周一宣布已完成400億美元融資，是民營科技公司歷來最大的一輪融資。這筆交易使得OpenAI的估值升抵3,00...

英特爾CEO陳立武首次公開講話「要分拆非核心業務」 但未說明哪部分

英特爾（Intel）執行長陳立武表示，這家晶片製造商將剝離非核心資產，並創造包括客製化半導體在內的新產品，以嘗試更好的滿...

恐成致命血滴子！1.3億太空垃圾天上飛 圖解究竟多危險

2025年元旦前夕，一個直徑約2.5公尺、重達500公斤的巨型環狀金屬物體從天而降到肯亞村莊，讓當地居民驚恐不已，肯亞太空總署（KSA）研判，該物體為運載火箭的分離環；無獨有偶，2025年3月，馬斯克旗下SpaceX的重型運載火箭星艦（Starship）在太空解體，宣告第8次試飛失敗，炙熱的碎片劃過佛羅里達州南部與巴哈馬上空，讓美國聯邦航空總署（FAA）緊急針對多座機場發布停飛令。 這2起事件，都凸顯出太空垃圾（space debris）正對地球安全、環境生態帶來威脅。歐洲太空總署（ESA）太空垃圾辦公室最新數據顯示，截至2025年3月21日，地球軌道附近約有1.3億個大小超過1釐米的可追蹤殘骸。這些碎片看似微小，但在太空高速下都可能帶來致命破壞，火箭解體的劇毒燃料更可能衝擊環境及人體健康，當各國都在往太空「塞」東西同時，一場新型危機也因應而生。...

美元兌日圓、歐元走升 隨風險資產反彈

美元兌日圓和歐元周一（3月31日）走強，但月線創2022年底以來最大跌幅，因美國關稅政策不確定性使交易者大多持觀望態度。

現貨金價再刷新高3,128美元 油價大漲逾2%攀五周高點

國際油價周一（3月31日）攀升超過2%，達到五周高點，市場擔心如果美國總統川普兌現對俄羅斯原油徵收二級關稅、可能攻擊伊朗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。