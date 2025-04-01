美元兌日圓、歐元走升 隨風險資產反彈

美元兌日圓和歐元周一（3月31日）走強，但月線創2022年底以來最大跌幅，因美國關稅政策不確定性使交易者大多持觀望態度。

美元指數周一收漲0.16%至104.21，但月線下跌3.1%，為2022年11月以來的最大跌幅。

避險日圓在早盤交易中走升，隨後回吐升幅，金價創新高，因投資人在美國即將宣布對等關稅之際規避風險資產。關稅會刺激美國通膨並拖累經濟成長前景。

日圓兌美元尾盤小貶0.08%，至149.96日圓，盤中一度升至148.7日圓。在第1季，美元兌日圓貶值4.7%，創下2024年7月以來的最大單季貶幅。

歐元兌美元尾盤貶值0.11%，報1.0816美元。歐元過去一季升值約4.5%，創2022年第3季以來最大單季升幅，受惠於德國的財政改革。

白宮將於周三宣布新一輪對等徵稅，市場對此感到緊張。雖然細節很少，但美國總統川普周日稍晚表示，基本上所有國家本周都將被徵收關稅。

Orion投資長Tim Holland表示：「我認為我們都需要在關稅、貿易和稅收方面獲得一些確定性，也許到4月2日我們就能獲得大部分確定性。」

歐洲央行總裁拉加德周一表示，美國可能實施關稅意味著歐洲將必須更好地掌控自己的未來，並重申了關稅和針鋒相對的報復措施對歐盟經濟成長的影響。

BNY Markets美洲宏觀策略主管John Velis表示，「預期美國4月2日將宣布對等關稅，風險基調受到影響，但外匯市場似乎更多地處於按兵不動的模式。」

英鎊貶值0.15%至1.2910美元，月線上升接近3%。加元兌美元貶值至1.4375加元。 墨西哥披索兌美元貶值0.5%，至20.4566披索。

澳幣周一尾盤貶值0.7%，至0.6249美元。 澳洲央行今天將舉行政策會議。