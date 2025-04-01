傳格芯擬提合併…聯電ADR狂飆逾9% 台積電ADR翻紅小漲

台股ADR周一（3月31日）多數呈現小漲小跌，主要是美股大盤在盤初重挫後上演大逆轉，終場翻紅。

聯電ADR價格狂飆超過9%，至7.15美元，換算並折合台幣後為每股47.47元，較台北交易股票溢價率達6.32%，原因是日經新聞報導，全球第五大晶圓代工廠格芯 （GlobalFoundries）考慮與聯電合併，成為全球第二大晶圓代工廠。

報導說，格芯與聯電這項潛在的交易將打造一家地域多元化的晶片製造商，即便在台海緊張情況下，也能確保美國能夠獲得成熟製程晶片。兩位知情人士透露，格芯已與聯電就潛在的交易進行了接觸，美國和台灣的一些政府官員均對此知情。

台積電ADR收盤小漲0.45%，報每股166美元，換算並折合台幣後為每股1,102.17元，較台北交易股票溢價率為17.16%。

美股大盤方面，標普500指數31日收盤上漲30.91點，漲幅0.55%，報5,611.85點；道瓊工業指數上漲417.86點，漲幅1%，報42,001.76點。那斯達克指數下跌23.70點，跌幅0.14%，至17,299.29 點。

費城半導體指數下跌14.48 點，跌幅0.34%，報4,270.43點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 145.41 -0.45 143.00 -1.68

中華電 CHT 130.17 -0.15 128.50 1.30

台積電 TSM 1,102.17 +0.45 910.00 21.12

聯電 UMC 47.47 +9.16 44.65 6.32

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據