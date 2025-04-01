快訊

遏制台獨！共軍宣布：今起在台周邊聯合演訓「多向抵近台島」

美股收盤／標普500上演大逆轉翻紅…那指僅小跌 金融能源撐盤

多吃柑橘類水果降低憂鬱風險？哈佛研究：影響體內「快樂荷爾蒙」

聽新聞
0:00 / 0:00

傳格芯擬提合併…聯電ADR狂飆逾9% 台積電ADR翻紅小漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
聯電ADR價格狂飆超過9%，至7.15美元，換算並折合台幣後為每股47.47元，較台北交易股票溢價率達6.32%。（路透）
聯電ADR價格狂飆超過9%，至7.15美元，換算並折合台幣後為每股47.47元，較台北交易股票溢價率達6.32%。（路透）

台股ADR周一（3月31日）多數呈現小漲小跌，主要是美股大盤在盤初重挫後上演大逆轉，終場翻紅。

聯電ADR價格狂飆超過9%，至7.15美元，換算並折合台幣後為每股47.47元，較台北交易股票溢價率達6.32%，原因是日經新聞報導，全球第五大晶圓代工廠格芯 （GlobalFoundries）考慮與聯電合併，成為全球第二大晶圓代工廠。

報導說，格芯與聯電這項潛在的交易將打造一家地域多元化的晶片製造商，即便在台海緊張情況下，也能確保美國能夠獲得成熟製程晶片。兩位知情人士透露，格芯已與聯電就潛在的交易進行了接觸，美國和台灣的一些政府官員均對此知情。

台積電ADR收盤小漲0.45%，報每股166美元，換算並折合台幣後為每股1,102.17元，較台北交易股票溢價率為17.16%。

美股大盤方面，標普500指數31日收盤上漲30.91點，漲幅0.55%，報5,611.85點；道瓊工業指數上漲417.86點，漲幅1%，報42,001.76點。那斯達克指數下跌23.70點，跌幅0.14%，至17,299.29 點。

費城半導體指數下跌14.48 點，跌幅0.34%，報4,270.43點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 145.41 -0.45 143.00 -1.68

中華電 CHT 130.17 -0.15 128.50 1.30

台積電 TSM 1,102.17 +0.45 910.00 21.12

聯電 UMC 47.47 +9.16 44.65 6.32

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電 台股 大盤 指數 聯電

延伸閱讀

日媒傳與格芯合併？ 聯電強調「目前沒有任何合併案進行」

日媒曝聯電與格芯洽談合併 聯電ADR早盤大漲12%

聯電、格芯傳合併 ADR飆漲…公司回應這樣說

台股重挫906點 台積市值蒸發1兆元

相關新聞

英特爾CEO陳立武首次公開講話「要分拆非核心業務」 但未說明哪部分

英特爾（Intel）執行長陳立武表示，這家晶片製造商將剝離非核心資產，並創造包括客製化半導體在內的新產品，以嘗試更好的滿...

美股收盤／標普500上演大逆轉翻紅…那指僅小跌 金融能源撐盤

美股周一（3月31日）盤中劇烈震盪，盤初挫低但一路回升，上演驚人逆轉，終場收紅，投資人轉向高股息股票以及進行投資組合再平...

關注川普關稅計畫 道指漲逾400點、史指本月跌5.8%…26月來最差

交易員緊張地關注川普總統的關稅計畫，史坦普500指數收復早盤失地，收盤走高。

傳格芯擬提合併…聯電ADR狂飆逾9% 台積電ADR翻紅小漲

台股ADR周一（3月31日）多數呈現小漲小跌，主要是美股大盤在盤初重挫後上演大逆轉，終場翻紅。

現貨金價再刷新高3,128美元 油價大漲逾2%攀五周高點

國際油價周一（3月31日）攀升超過2%，達到五周高點，市場擔心如果美國總統川普兌現對俄羅斯原油徵收二級關稅、可能攻擊伊朗...

日媒曝聯電與格芯洽談合併 聯電ADR早盤大漲12%

日本媒體報導，美國晶片大廠格芯（GlobalFoundries）傳出正與聯電探尋合併的可能性。兩家公司若合併，將創建一家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。