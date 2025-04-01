美股收盤／標普500上演大逆轉翻紅…那指僅小跌 金融能源撐盤

美股周一（3月31日）盤中劇烈震盪，盤初挫低但一路回升，上演驚人逆轉，終場收紅，投資人轉向高股息股票以及進行投資組合再平衡，暫時蓋過了川普4月2日宣布關稅引發的擔憂。

標普500指數31日收盤上漲30.91點，漲幅0.55%，報5,611.85點；道瓊工業指數上漲417.86點，漲幅1%，報42,001.76點。那斯達克指數下跌23.70點，跌幅0.14%，至17,299.29 點。

標普500指數和納斯達克指數周一寫下自2022年以來最差單季表現，分別挫跌4.6%與10.5%，因為川普政府經濟政策的不確定性擾亂了美國股市，關稅引發了對全球貿易戰可能損害經濟成長並加劇通膨的擔憂。

道瓊工業指數也未能倖免於這種不安情緒，單季跌1.3%。

LPL Financial首席技術策略師Adam Turnquist表示：「在今年第1季，投資人或多或少都感到無能為力，因為面對這樣的情況，實在無法制定有效的交易策略。」

隨著投資者拋售成長型公司，「科技七雄」對美國股市造成沉重打擊。而這些股票曾在貫穿2023和2024年的牛市中大幅推動市場上漲。

特斯拉第1季下跌近36%，輝達（Nvidia）重挫近20%。

過去一季，資訊技術和非必須消費品類股出現兩位數跌幅，但同期標普11個類股中的多數類股都有所上漲，其中能源股漲幅達9.3%。

周一，標普500指數和道瓊指數暫時擺脫川普關稅計畫的不確定性，預料周三將宣布更詳細的關稅計畫。

川普周日表示，他即將宣布的關稅計畫將包括所有國家。他已經對鋁、鋼鐵和汽車徵收了關稅，並對來自中國的商品增加了關稅。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，川普將於周三在白宮玫瑰園宣布「基於國家」的關稅，但總統也「致力於」在其他時間宣布實施產業關稅。

金融股周一幫助拉抬標普500指數。Discover Financial Services和Capital One Financial均上漲，漲幅分別為 7.5%和3.3%，原因是投資人押注它們的合併最終將獲得監管機構的核准。

通常被視為股市避風港的標普500必需消費品指數則以1.6%的漲幅成為領漲類股。能源能類也因原油價格跳漲而上漲。

華爾街所謂「恐慌指數」的CBOE波動性指數（VIX）躍升至22.28，創兩周新高。

由於關稅的不確定性，高盛將美國經濟衰退的可能性從20%提高到35%，將標普500指數的年底目標下調至 5,700點，並預測聯準會進一步降息。

本周的焦點還將是經濟數據，包括ISM商業活動調查和至關重要的非農就業報告。本周還將有包括聯準會主席鮑爾在內的多位官員發表談話。

在有報導指出美國食品和藥物管理局最高疫苗官員被迫辭職後，製藥商的股價下滑。莫德納下跌了8.9%。

基因治療公司Taysha Gene Therapies和Solid Biosciences別下跌28%和14.4%。