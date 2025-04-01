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市場冷靜看待關稅不確定性 美股收盤走勢分歧

中央社／ 紐約31日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）預計4月2日宣布對等關稅計畫，華爾街股市今天早盤一度重挫，但投資人擺脫悲觀情緒而使跌幅收斂，美股4大指數終場漲跌互見。

道瓊工業指數揚升417.86點或1.00%，收42001.76點。

標準普爾指數上漲30.91點或0.55%，收5611.85點。

那斯達克指數小跌23.70點或0.14%，收17299.29點。

費城半導體指數小挫14.48點或0.34%，收4270.43點。

半導體 指數 美國

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