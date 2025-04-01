市場冷靜看待關稅不確定性 美股收盤走勢分歧
美國總統川普（Donald Trump）預計4月2日宣布對等關稅計畫，華爾街股市今天早盤一度重挫，但投資人擺脫悲觀情緒而使跌幅收斂，美股4大指數終場漲跌互見。
道瓊工業指數揚升417.86點或1.00%，收42001.76點。
標準普爾指數上漲30.91點或0.55%，收5611.85點。
那斯達克指數小跌23.70點或0.14%，收17299.29點。
費城半導體指數小挫14.48點或0.34%，收4270.43點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言