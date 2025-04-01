高盛：美國今年經濟衰退機率20%升到35% Fed估將降息3碼
高盛集團（Goldman Sachs）將美國經濟在未來12個月陷入衰退的機率從20%提高到35%左右，將今年預估經濟成長率下修到1%，並將通膨率預估提高到3.5%，失業率將提高到4.5%，且預測聯準會（Fed）今年共將降息3碼。
高盛研究報告指出，「我們將預估（美國經濟衰退的機率）由之前的20%提高到35%，反映出我們認為成長將下降的基本看法，家庭與信業信心最近大幅惡化，以及白宮官員表示較願意容忍短期經濟疲軟」。
高盛指出，「儘管過去幾年來信心調查並不是經濟活動的良好指引，但由於目前經濟基本面不如之前幾年，因此最近信心指數下降較不容忽視」。
高盛預測，川普對所有貿易夥伴實施「對等式」關稅的平均稅率為15%。
高盛並預料，今年Fed將分別在7月、9月及11月各降息1碼，主因Fed將更重視失業增加。
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