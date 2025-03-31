快訊

大黑熊偷吃雞捕獲野放再闖雞舍 受困陷阱獲救

漲不停 阿拉比卡咖啡2011以來最長單季連漲

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
阿拉比卡咖啡豆今年Q1約漲19%，季線邁向六連漲，將創2011以來最長單季連漲。 歐新社
阿拉比卡咖啡豆今年Q1約漲19%，季線邁向六連漲，將創2011以來最長單季連漲。 歐新社

紐約阿拉比卡咖啡豆期貨在第1季最後一個交易日震盪走高，早盤報每磅380.6美分，上漲0.2%，稍早漲幅一度達1.7%。季線則正邁向十多年來最長連漲，因為主要生產國巴西的產量受到糟糕的天氣影響，同時庫存也在減少。

由於擔憂巴西乾旱，咖啡豆的紐約期貨價在今年1-3月累計上漲約19％，是連續第六季上漲，也是2011年以來的最長連漲。

這種用於咖啡店沖泡的高級咖啡豆品種前景依然不明朗。巴西咖啡合作社Cooxupe上周表示，高於常年的氣溫對5月開始收成的咖啡豆造成影響，目前農民持有的庫存量位於歷史低點。

與此同時，交易所持有的庫存掉至一個多月以來最低，使資產管理人對阿拉比卡咖啡豆的做多部位增至三周以來新高。

經紀商Sucden金融公司交易員霍華德表示，巴西的天氣預報可能使打消任何對看跌阿拉比卡看跌的想法。他說：「從下周到之後的幾十天，整個巴西的降雨看起來非常有限，所以我們可以預見將會有一個乾旱時期，進一步影響咖啡樹」。

咖啡豆 巴西 庫存

延伸閱讀

首爾直擊／金秀賢宣布開記者會！巴西粉絲出招護歐巴：我們永遠支持你

為什麼自己手沖咖啡總和店家的天差地遠？專家曝最常犯3錯誤

免跑台中！日本精品咖啡「REC COFFEE」台北快閃 獨家「台北配方咖啡」重磅登場 「3款人氣蒙布朗」朝聖必點

每天喝咖啡能助人長壽！專家建議「黃金攝取量」將健康效益最大化

相關新聞

美股早盤／黑色星期一四大指數開低走低 標普500測試關鍵支撐

美國股市3月31日早盤繼續大跌，以那斯達克綜合指數崩跌逾2%最重；標普500指數也跌逾1%，跌破3月13日前波低點，趨向...

日媒曝聯電與格芯洽談合併 聯電ADR早盤大漲12%

日本媒體報導，美國晶片大廠格芯（GlobalFoundries）傳出正與聯電探尋合併的可能性。兩家公司若合併，將創建一家...

微軟4月4日歡慶成立50週年 AI時代致力急起直追

微軟1975年成立時的願景是讓電腦走進每戶人家與辦公室，如今將於4月4日慶祝50週年之際，這家全球軟體業巨擘致力在迅速發...

阻貶韓元救經濟 南韓去年第4季拋售近38億美元

南韓總統尹錫悅去年12月發布短暫戒嚴，引發政局動盪，導致韓元急貶。當局在去年年底大舉拋售美元，遏止本幣貶勢。

路透：油電混合車供不應求 豐田重押成贏家

路透引述知情人士報導，豐田油電混合車需求飆升，供應商趕不上生產步調，導致零件短缺，車主得等上數月才能交車。

日本為資助Rapidus追加近1,800億元 預定4月試產2奈米

日本正準備為晶片新創公司Rapidus提供多達8,025億日圓（54億美元，新台幣約1,791億元）的額外資助，反映出在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。