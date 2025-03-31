漲不停 阿拉比卡咖啡2011以來最長單季連漲

紐約阿拉比卡咖啡豆期貨在第1季最後一個交易日震盪走高，早盤報每磅380.6美分，上漲0.2%，稍早漲幅一度達1.7%。季線則正邁向十多年來最長連漲，因為主要生產國巴西的產量受到糟糕的天氣影響，同時庫存也在減少。

由於擔憂巴西乾旱，咖啡豆的紐約期貨價在今年1-3月累計上漲約19％，是連續第六季上漲，也是2011年以來的最長連漲。

這種用於咖啡店沖泡的高級咖啡豆品種前景依然不明朗。巴西咖啡合作社Cooxupe上周表示，高於常年的氣溫對5月開始收成的咖啡豆造成影響，目前農民持有的庫存量位於歷史低點。

與此同時，交易所持有的庫存掉至一個多月以來最低，使資產管理人對阿拉比卡咖啡豆的做多部位增至三周以來新高。

經紀商Sucden金融公司交易員霍華德表示，巴西的天氣預報可能使打消任何對看跌阿拉比卡看跌的想法。他說：「從下周到之後的幾十天，整個巴西的降雨看起來非常有限，所以我們可以預見將會有一個乾旱時期，進一步影響咖啡樹」。