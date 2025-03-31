美FDA疫苗主管辭職 疫苗、生醫股價重挫

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
美國食品藥物管理局（FDA）生物製劑評估研究中心（CBER）主管馬克斯宣布請辭，消息引發多家疫苗及生醫公司股價大跌，也讓各界擔憂川普政府疫苗立場，或將衝擊相關產業。 路透
美國食品藥物管理局（FDA）生物製劑評估研究中心（CBER）主管馬克斯宣布請辭，消息引發多家疫苗及生醫公司股價大跌，也讓各界擔憂川普政府疫苗立場，或將衝擊相關產業。 路透

美國食品藥物管理局（FDA）生物製劑評估研究中心（CBER）主管馬克斯（Peter Marks）宣布請辭，消息公布後，美國多家疫苗及生醫公司股價應聲大跌，也讓各界擔憂川普政府的反疫苗立場，是否將影響FDA獨立性，並對生技及生醫產業帶來負面衝擊。

莫德納（Moderna）31日早盤股價一度重挫11%，包含Novavax、BioNTech（BNT）以及Sarepta Therapeutics在內的其他疫苗及基因治療廠商，股價也聞聲下挫。

彭博資訊報導，馬克斯是FDA負責疫苗及生物製藥監管的高階主管 。新冠疫情期間，疫苗得以快速獲得批准，馬克斯扮演關鍵角色。他也負責細胞及基因治療等最新治療方法的評估。

馬克斯在辭呈中提到，自己與美國衛生及公共服務部（HHS）部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的意見分歧。甘迺迪長期以來是疫苗批判者。馬克斯寫道：「我願意努力解決部長對疫苗安全及透明度的擔憂」「然而，愈來愈清楚的是，部長渴望的不是真相及透明度，而是對他所散布的錯誤資訊及謊言，卑躬屈膝地提供背書。」

蒙特婁銀行資本市場分析師塞格曼（Evan David Seigerman）表示，這項人事變動對生技及生醫領域來說「相當負面」，因這些領域仰賴FDA的獨立性及在科學上的嚴謹性。

彭博資訊上周報導，一份外流的檔案顯示，川普政府計劃刪減近280億美元全球健康倡議行動經費。其中包含向疫苗聯盟Gavi提供的資金，該聯盟透過推廣疫苗，使數百萬名兒童免於染上致死性疾病。

疫苗 美國

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