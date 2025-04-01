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川普關稅戰震撼…華爾街不安 黑色星期一歐亞股全軍覆沒

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞洲主要股市全軍覆沒，以台股崩跌4.2%最慘，其次是日經225指數暴跌4.05%，較去年12月高點已跌12%，進入技術性修正。路透
亞洲主要股市全軍覆沒，以台股崩跌4.2%最慘，其次是日經225指數暴跌4.05%，較去年12月高點已跌12%，進入技術性修正。路透

美國總統川普稱他對4月2日「解放日」翹首以待，但華爾街不安，擔心出現貿易戰和停滯性通膨，繼美股上周五重挫後，賣壓31日持續蔓延，日股崩跌逾1,500點，歐股跌幅逼近2%，美股四大指數早盤開低，標普500指數一度跌1%。

美股四大指數早盤開低，標普500指數一度重挫至去年9月以來最低，比起2月的歷史高點已跌逾10%，陷入修正。那斯達克綜合指數與費半指數更暴跌逾2%。

亞洲主要股市全軍覆沒，以台股崩跌4.2%最慘，其次是日經225指數暴跌4.05%，較去年12月高點已跌12%，進入技術性修正；今年第1季累計下跌11%，為2020年3月以來最差單季表現，跌幅最大的十檔股票中有七檔是晶片相關股票，瑞薩電子和Socionext跌幅都至少8%。南韓kOSPI指數跌3%。

Rayliant Global Advisors投資組合經理人吳爾表示， 美國經濟疲軟將繼續打壓像日本這樣對美出口大國的股市；部分投資者之前曾認為，「日本可謂美國最親密的盟友，因此有望免於貿易戰，或者川普最終不會讓這些威脅成真」。

歐洲主要股市同樣瀰漫恐慌氣氛，英法德三國大盤跌幅都超過1%。

美股指數上周五大跌715點，為3月10日來最大單日跌幅，因消費者信心大幅下滑、支出疲軟且通膨上揚。儘管市場動盪，川普上周末並未採取行動來舒緩市場疑慮，反而傳出他近日敦促顧問們，在關稅方面要更為「激進」（aggressive）；他上周六受訪時說，如果外國車廠因最新的25%汽車關稅措施而漲價，他根本不在乎。隔天在空軍一號上告訴記者，對等關稅會對所有國家開徵。

高盛集團策略師上個月二度下調標普500目標，3月上旬時將標目標價從6,500點下調，部分原因是科技權重股今年以來下跌，月底時再把年底水準預估值從6,200點下修至5,700點，理由是經濟衰退風險上升以及與關稅相關的不確定性。

美國經濟 美股 關稅

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