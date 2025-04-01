美Q1債優於股…疫後首見 策略師：調整布局避免政策不確定性

全球貿易戰升溫，加劇美國經濟急劇放緩的風險，使得「債優於股」，美國公債上季上漲超過2.5%，標普500指數下跌約5%，是新冠疫情爆發以來，首次出現股市下跌、公債上漲的一季。

今年頭三個月，美國總統川普接連祭出關稅措施，導致股債市劇烈震盪。不過，在這波動情勢下愈發明顯的是：儘管美元避險資產的地位受到動搖，公債仍是比股票更有利的押注。

巴克萊策略師上周「數季以來」首度調整資產布局，看好公債優於全球股票，理由是政策不確定性對經濟成長構成「下行」風險。

2月下旬以來，美股市值已蒸發超過5兆美元。雪上加霜的是，川普周日表示打算對「所有國家」實施對等關稅，一句話推翻4月2日公布的關稅對象可能僅限部分國家的猜測。川普也鎖定汽車和工業金屬等產業。

Brandywine Global投資管理基金經理人麥金泰爾表示，「如果股市修正走低，將收緊金融條件」，「這對公債有利，趁弱買進是明智之舉」。

美債價格3月31日連續二日上漲，10年期公債殖利率一度跌5個基點至4.20%。摩根士丹利發布報告，建議投資人買進7年期美債，因為這類債券會因市場風險胃口下降而受惠。

法國興業銀行美國利率策略主管拉賈帕上周在報告中指出：「如果就業數據令人失望，我們認為公債殖利率偏向下行。」股債傳統以來負相關性逐步回歸，讓投資人甚感寬慰。不過自2022年來由於疫情後的通膨飆升導致股債雙雙受創，這項策略幾乎失靈。

BMO全球資產管公司固定收益部門主管戴維斯說：「如今公債帶給投資人『實質回報』，殖利率高於通膨，是增加整體投資組合配置的理想標的。」