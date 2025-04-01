快訊

陽光行動／震後一年，花蓮人還好嗎？

北台灣今仍溼冷 吳德榮：明起至清明連假天氣好轉、北舒適南微熱

聽新聞
0:00 / 0:00

美Q1債優於股…疫後首見 策略師：調整布局避免政策不確定性

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
全球貿易戰升溫，加劇美國經濟急劇放緩的風險，使得「債優於股」。美聯社
全球貿易戰升溫，加劇美國經濟急劇放緩的風險，使得「債優於股」。美聯社

全球貿易戰升溫，加劇美國經濟急劇放緩的風險，使得「債優於股」，美國公債上季上漲超過2.5%，標普500指數下跌約5%，是新冠疫情爆發以來，首次出現股市下跌、公債上漲的一季。

今年頭三個月，美國總統川普接連祭出關稅措施，導致股債市劇烈震盪。不過，在這波動情勢下愈發明顯的是：儘管美元避險資產的地位受到動搖，公債仍是比股票更有利的押注。

巴克萊策略師上周「數季以來」首度調整資產布局，看好公債優於全球股票，理由是政策不確定性對經濟成長構成「下行」風險。

2月下旬以來，美股市值已蒸發超過5兆美元。雪上加霜的是，川普周日表示打算對「所有國家」實施對等關稅，一句話推翻4月2日公布的關稅對象可能僅限部分國家的猜測。川普也鎖定汽車和工業金屬等產業。

Brandywine Global投資管理基金經理人麥金泰爾表示，「如果股市修正走低，將收緊金融條件」，「這對公債有利，趁弱買進是明智之舉」。

美債價格3月31日連續二日上漲，10年期公債殖利率一度跌5個基點至4.20%。摩根士丹利發布報告，建議投資人買進7年期美債，因為這類債券會因市場風險胃口下降而受惠。

法國興業銀行美國利率策略主管拉賈帕上周在報告中指出：「如果就業數據令人失望，我們認為公債殖利率偏向下行。」股債傳統以來負相關性逐步回歸，讓投資人甚感寬慰。不過自2022年來由於疫情後的通膨飆升導致股債雙雙受創，這項策略幾乎失靈。

BMO全球資產管公司固定收益部門主管戴維斯說：「如今公債帶給投資人『實質回報』，殖利率高於通膨，是增加整體投資組合配置的理想標的。」

川普 美國公債

延伸閱讀

川普揚言攻擊伊朗 最高領袖哈米尼誓言「強力」反擊

股匯雙殺新台幣改寫逾9年新低 首季狂貶4.01角

美國總統川普表態對鋼鐵徵收高關稅

樺漢應對川普新政 美國田納西州設廠、第3季啟動量產

相關新聞

川普關稅戰震撼…華爾街不安 黑色星期一歐亞股全軍覆沒

美國總統川普稱他對4月2日「解放日」翹首以待，但華爾街不安，擔心出現貿易戰和停滯性通膨，繼美股上周五重挫後，賣壓31日持...

市場避險…金價連三天創高 恐慌指數近一月大漲20%

全球避險情緒升溫，黃金等避險資產夯。根據彭博資訊報價，國際現貨金價盤中一度勁揚逾1%至每英兩3,127.92美元，再破上...

川普的關稅威脅 美企擬漲價 幅度上看5%

一份最新調查顯示，美國企業今年計劃漲價，最高幅度超過5%。

美Q1債優於股…疫後首見 策略師：調整布局避免政策不確定性

全球貿易戰升溫，加劇美國經濟急劇放緩的風險，使得「債優於股」，美國公債上季上漲超過2.5%，標普500指數下跌約5%，是...

高盛： Fed今年將降息三次 美經濟衰退機率提高到35%

高盛經濟學家現在預期，聯準會（Fed）今年將降息三次，因為美國總統川普的關稅政策衝擊經濟成長，而且可能推升失業率。

升息效應…日債跌到末段班 投資人重新思考策略

日本央行（BOJ）去年啟動升息後，日本10年期公債價格過去一年下跌5.2%，在全球市場表現墊後，也讓日債投資人重新思考其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。