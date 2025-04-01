高盛： Fed今年將降息三次 美經濟衰退機率提高到35%

高盛經濟學家現在預期，聯準會（Fed）今年將降息三次，因為美國總統川普的關稅政策衝擊經濟成長，而且可能推升失業率。

高盛並將美國經濟未來12個月陷入衰退的機率從20%提高到35%左右，今年預估經濟成長率則下修到1%，通膨率預估提高到3.5%，失業率將提高到4.5%。

根據高盛的研究報告，「我們把預估美國經濟衰退的機率，由之前的20%提高到35%，反映出我們認為成長將下降的基本看法，家庭與信業信心最近大幅惡化，以及白宮官員表示較願意容忍短期經濟疲軟」。