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市場避險…金價連三天創高 恐慌指數近一月大漲20%

經濟日報／ 編譯葉亭均吳孟真／綜合外電
全球避險情緒升溫，黃金等避險資產夯。 圖／AI生成
全球避險情緒升溫，黃金等避險資產夯。 圖／AI生成

全球避險情緒升溫，黃金等避險資產夯。根據彭博資訊報價，國際現貨金價盤中一度勁揚逾1%至每英兩3,127.92美元，再破上周五創下的歷史新高，不僅連續三個交易日創新高，也已連四周上漲。

隨著美國總統川普預期將在4月2日宣布最新關稅措施，可能拉高全球貿易戰疑慮，市場資金湧向避險資產。美股恐慌指數VIX飆高，反應市場情緒緊繃，而避險資產黃金價格3月31日以刷新歷史新高價展開新一周的交易，日圓對美元也延續上周五漲勢。

眼看川普對其對等關稅的立場愈來愈強硬，投資人如坐針氈，俗稱美股「恐慌指數」、用來衡量市場恐慌程度的芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE VIX），3月31日一度飆升14.5%至24.8，寫3月13日以來盤中最高。VIX過去一個月來已經大漲近20%。

金價今年來已上漲約19%，並已至少15度創新高。這波漲勢是因地緣政治和總體經濟的不確定性，引發央行買盤和避險需求。

即便交換合約交易者已經減少押注聯準會（Fed）今年將降息兩次的預期，而降息通常有利黃金這類非孳息資產，但前述因素依然強力支撐金價。

多家大型銀行已經調升對金價的目標價，高盛上周預估年底金價為每英兩3,300美元，理由是央行需求高於預期，且流入黃金ETF的資金強勁。

川普上周簽署公告，對汽車徵收25%關稅，市場正審慎因應白宮預定在本周三（2日）宣布「對等關稅」。川普30日晚間表示，基本上所有的國家本周都會被施以關稅。

同樣被投資人視為避險資產的日圓也走升，31日盤中一度升值0.76%至1美元兌148.7日圓。

日圓對美元上周五也揚升0.82%，主因28日公布的美國2月核心個人消費支出（PCE）通膨率回升且高於預期，加劇市場對美國停滯性通膨的恐懼。

相較下，歐元對美元31日則貶值0.11%至一美元兌1.0821歐元。美元兌六個主要貨幣的指數貶至104.01。

金價 關稅

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