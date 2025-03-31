受Wolfspeed再融資拖累 日本瑞薩電子跌11％
由於美國合作廠商Wolfspeed融資陷入困境，日本晶片製造商瑞薩電子（Renesas）股價31日收盤大跌11％，跌幅幾乎寫8個月來之最。
彭博資訊報導，知情人士透露，Wolfspeed想替明年到期的5.75億美元可轉換債券進行再融資，但與投資人協議時遭逢困難。該公司上週五（28日）美國掛牌股價崩跌52％，寫下歷年來最大單日跌幅。
Wolfspeed在聲明中表示，可轉換債方面，正持續探索替代方案，並繼續與瑞薩電子在內的投資夥伴對話。瑞薩電子和Wolfspeed於2023年簽署10年期的矽電纜供應協議，提供了20億美元。
Ortus Advisors日股策略部門主管傑克森（Andrew Jackson）表示，「儘管Wolfspeed前景糟糕，對瑞薩電子而言卻是加大投資的機會」。
瑞薩電子發言人表示，不會因與Wolfspeed合作而承擔更多負債。她表示，身為商業夥伴，將繼續尋找最好的可能結果，同時確保投資獲利是首要之務。
憂慮美國經濟狀況、及即將到來的關稅，也打壓瑞薩電子股價。該公司12％的營收來自北美。
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