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升息效應…日債跌到末段班 投資人重新思考策略

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
日本央行去年3月終結負利率政策以來，已三度升息，日債價格應聲走低。（路透）
日本央行去年3月終結負利率政策以來，已三度升息，日債價格應聲走低。（路透）

日本央行（BOJ）去年啟動升息後，日本10年期公債價格過去一年下跌5.2%，在全球市場表現墊後，也讓日債投資人重新思考其投資策略。另外，日銀（央行）3月31日也宣布，4月起將開始減少購買10-25年期公債。

彭博資訊報導，未計入匯率波動，日本公債過去一年損失5.2%，在彭博追蹤的44個全球債市中表現最差，也是日本公債連續第六年走跌，跌幅為1990年來最大，這是由於日本央行在其他央行降息之際，選擇升息。

瑞穗證券市場分析師鈴木由理惠（音譯）表示，「日本公債殖利率走勢以往和美國或其他海外債券殖利率一致」，「但過去一年因政策差異，很多時候即便美國公債殖利率下跌，日債殖利率仍走高」。

日本央行去年3月終結負利率政策以來，已三度升息，日債價格應聲走低；債券殖利率和價格呈反向走勢。在此同時，美、歐等國央行則相繼寬鬆貨幣政策，瑞士利率已低於日本。

日債未來12個月的殖利率前景，是投資人對日本公債投資態度轉變的關鍵。一些市場參與者預測，日本基準10年期公債未來一年的借貸成本，不會像上一財年般大舉攀升。日本證券業協會數據顯示，10年期以上日債，2月吸引的外資流入額打破紀錄。

日本公債殖利率已觸及多年來最高水準，10年期殖利率上周也站上2008年來新高。殖利率穩步上升，促使如品浩（PIMCO）和全國共濟農業協同組合連合會（NMIFAC）等投資人重新考慮對日本規模7.6兆美元債市的立場。一些基金經理人預期，日債10年期殖利率可能會從現今的1.545%，最高升至2%。

彭博訪調經濟學家和策略師調查顯示，10年期日本公債殖利率預期在明年3月的本財年結束時，到達1.66%。

日銀31日也宣布，4-6月季度10-25年期公債的購債量，將由前一季的每月4,500億日圓，減少至4,050億日圓，為2024年1月以來首次採取此種行動。儘管減少購債，符合日銀推動量化緊縮的長期計劃，但日銀是日本公債的最大持有人，日銀減碼，可能不利日債，恐使市場的長債供給增加。

公債殖利率 投資人 日本央行

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