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日媒曝聯電與格芯洽談合併 聯電ADR早盤大漲12%

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
日本媒體報導，美國晶片大廠格芯（GlobalFoundries）傳出正與聯電探尋合併的可能性。 歐新社
日本媒體報導，美國晶片大廠格芯（GlobalFoundries）傳出正與聯電探尋合併的可能性。 歐新社

日本媒體報導，美國晶片大廠格芯（GlobalFoundries）傳出正與聯電探尋合併的可能性。兩家公司若合併，將創建一家規模更大的美國公司，其生產業務遍及亞洲、美國和歐洲，以確保在台海的緊張局勢加劇、以及中國自主生產更多晶片的情況下，美國能夠獲得足夠的成熟製程晶片。 

聯電ADR早盤應聲飆漲12%，與美股大盤的大跌背道而馳

報導指出，兩家公司已就潛在合併事宜進行了接觸，美國和台灣的一些政府官員也知曉這一討論。一位知情人士稱，兩家晶片製造商大約兩年前曾討論過潛在的合作關係，但談判並未取得進展。 

 

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