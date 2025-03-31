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美股早盤／黑色星期一4大指數開低走低 標普500測試關鍵支撐

最新警戒區曝！4縣市深夜大雨特報 山區慎防坍方

美股早盤／黑色星期一四大指數開低走低 標普500測試關鍵支撐

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國股市3月31日早盤開低走低，標普500指數一度跌逾1%，跌破3月13日的前波低點，趨向1980年代以來跌幅最大的第1季。路透
美國股市3月31日早盤開低走低，標普500指數一度跌逾1%，跌破3月13日的前波低點，趨向1980年代以來跌幅最大的第1季。路透

美國股市3月31日早盤繼續大跌，以那斯達克綜合指數崩跌逾2%最重；標普500指數也跌逾1%，跌破3月13日前波低點，趨向1980年代以來跌幅最大的第1季。道瓊工業指數跌幅較小，不到1%。

美股至此已連跌四天，主因投資人擔心川普即將宣布新關稅措施可能導致經濟衰退。

美股「科技七雄」由輝達及特斯拉領跌，跌幅分別為4%和6%；汽車類股也連袂大跌。VIX美股恐慌指數升破24，投資人轉入安全資產；10年期美債殖利率下跌5基點，報4.19%；金價衝破每英兩3,100美元，再創歷史新高。

分析師指出，關稅措施引發高度不確定性，投資人對經濟前景、企業獲利與就業都相當悲觀。技術線型顯示，標普指數正在測試3月13日低點5,521.52，如果跌破可能還要進一步探底。

全球股市在3月31日星期一這天全面大跌，日經225指數收跌逾4%，歐洲主要股市也低逾1%。

投資人 指數 美股

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