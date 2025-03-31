阻貶韓元救經濟 南韓去年第4季拋售近38億美元

金融和商業新聞媒體巨擘彭博資訊（Bloomberg）今年開始用AI寫新聞摘要，讓讀者更快得知新聞內容，但迄今至少出錯30多次，彭博只能不斷更正，洛杉磯時報也因AI出包撤掉一篇文章的AI新功能。有了AI加持，對於新聞業者是利還是弊？

2025-03-31 10:30