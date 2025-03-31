阻貶韓元救經濟 南韓去年第4季拋售近38億美元
南韓總統尹錫悅去年12月發布短暫戒嚴，引發政局動盪，導致韓元急貶。當局在去年年底大舉拋售美元，遏止本幣貶勢。
南韓央行31日揭露的資料顯示，外匯主管機關在去年第4季（10-12月）淨賣出37.6億美元，以阻貶韓元，為2024年第2季以來的單季最高淨賣出。
韓元兌美元匯率在去年第4季下跌10.6%，寫2008年第3季以來最大貶幅。同一時期，衡量美元相對於六種主要外幣的美元指數，則上揚7.7%。
當局賣出大量美元以撐匯，顯示保護本國經濟的努力。南韓高度依賴科技產品出口，但面臨美國貿易限制的阻力；尹錫悅在去年12月3日一度宣布戒嚴，動搖民主根基，因此遭到彈劾，進一步傷害市場情緒。
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