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微軟4/4歡慶成立50週年 AI時代致力急起直追

中央社／ 舊金山31日綜合外電報導
微軟1975年成立時的願景是讓電腦走進每戶人家與辦公室，如今將於4月4日慶祝50週年之際，這家全球軟體業巨擘致力在迅速發展的人工智慧領域成為領先者。路透
微軟1975年成立時的願景是讓電腦走進每戶人家與辦公室，如今將於4月4日慶祝50週年之際，這家全球軟體業巨擘致力在迅速發展的人工智慧領域成為領先者。路透

微軟1975年成立時的願景是讓電腦走進每戶人家與辦公室，如今將於4月4日慶祝50週年之際，這家全球軟體業巨擘致力在迅速發展的人工智慧領域成為領先者。

法新社報導，當談到提供社群網絡、智慧型手機與人工智慧（AI）數位助理等這類已融入人們生活的產品，微軟（Microsoft）仍處於其他美國科技巨頭的陰影下，但這並非出於怠惰。

微軟在2001年推出電玩遊戲主機Xbox，穩步建立自家的一批遊戲工作室，2年前還重磅收購動視暴雪公司（Activision Blizzard），並為玩家新增線上訂閱服務。

儘管微軟2009年推出Bing搜尋引擎，谷歌（Google）仍主宰這個市場。

微軟2016年買下聚焦職涯發展的社群網絡領英（LinkedIn），雖然領英穩步成長，其觸及範圍仍不如Meta的臉書（Facebook）或Instagram，影響力也不及美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的X平台（前身為Twitter）。

此外，微軟是競相收購短影音平台TikTok的企業之一。如果中國公司字節跳動（ByteDance）沒有在期限內出售TikTok，這款應用程式將在美國面臨禁令。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）上任時確立「行動第一、雲端至上」的轉型方向，微軟此後重金投資AI，入股聊天機器人ChatGPT的公司OpenAI，並將AI技術納入Bing等產品中，但收效甚微。

市場研究機構高德顧問公司（J. Gold Associates）分析師高德（Jack Gold）認為，儘管付出這些投資和努力，微軟在AI領域仍處於落後狀態，因為它沒有自己的晶片或基礎模型。

社群 美國 職涯發展

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