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英國：歐洲公民入境 4月2日起需申請電子旅行憑證

中央社／ 倫敦31日綜合外電報導

英國調整沿用已久的旅行規則，從4月2日開始，前往英國的歐洲公民將需要申請電子旅行憑證（ETA）；英國政府表示，這能強化邊境安全。

英國ETA類似美國正實施的旅行授權電子系統（ESTA），倫敦當局在1月向美國、加拿大和其他免簽國家公民推出後，從4月2日起，所有前往英國的歐洲公民都必須申請ETA。

ETA可在未來幾天內上網申請每人每次收費10英鎊（約新台幣430元），但從4月9日起費用 將迅速漲至16英鎊（約新台幣689元）。

英國移民部長馬洛特拉（Seema Malhotra）本月初在網站開放接受首批申請時說：「透過移民系統的數位化，我們正為打造無接觸的英國邊境鋪路。」

「將ETA擴展至全球，鞏固我們透過技術和創新提升安全性的承諾。」

英國ETA允許最長6個月的停留，有效期為2年。包括未成年人和嬰兒在內的所有旅客都必須申請ETA才能入境。

從4月2日開始，大約30個歐洲國家的公民─包括所有歐盟國家但愛爾蘭除外─需持有ETA才能進入英國。英國在2020年脫歐。

申請人需要上傳護照頁面和個人照。根據英國內政部表示，申請過程大約需要10分鐘。

如果申請成功，ETA將與申請人的護照數位連結。

由於英國希斯羅機場（Heathrow Airport）擔心經這座歐洲最繁忙機場的轉機旅客潮會減少，在向英國政府施壓後，僅在機場內轉機、不進入英國的乘客可以不必申請ETA。

機場 英國 護照

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