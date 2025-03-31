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斯特蘭蒂斯：2025繼續從特斯拉碳排池買碳權

中央社／ 義大利杜林30日綜合外電報導

旗下擁有寶獅、飛雅特等汽車品牌的斯特蘭蒂斯（Stellantis）集團表示，儘管歐盟已給各家車商3年緩衝期，他們2025年仍會繼續向特斯拉（Tesla）為首的碳排池買碳權。

歐盟規定，今年起各車廠在歐洲販售的新車平均碳排放量須比2021年減少15%，未達標者將面臨每公克二氧化碳95歐元（約3200台幣）的罰款，並依總登記車輛數計算罰款金額。

不過歐盟允許車商組成「聯盟」，共享「碳排池」（Pools），電動車銷量少的車商可向電動車銷量多的「盟友」買碳權，以免碳排超量遭歐盟罰款。

目前歐盟市場已有兩大聯盟，一是德國賓士集團（Mercedes-Benz）與中國吉利汽車（Geely）旗下品牌

（Volvo、Polestar等）組隊，另一是美國特斯拉（Tesla）組隊，成員包括斯特蘭蒂斯、福特（Ford）及豐田（Toyota）、馬自達（Mazda）及速霸陸（Subaru）等。

路透社報導，然而歐盟執委會本月稍早在歐洲車商的壓力下讓步，允許以2025至2027年的平均排放量來判定是否符合規範，而非最初僅以2025年的排放量為標準。

被問到集團今年是否打算使用從特斯拉買的碳抵換額度時，斯特蘭蒂斯集團歐洲業務負責人英帕拉托（Jean-Philippe Imparato）說：「所有（能有助減排）手段都會用。」

英帕拉托29日在義大利杜林（Turin）一場汽車業大會表示，目前電動車在斯特蘭蒂斯集團的整體車輛銷售裡佔14%，不到歐盟訂下的21%門檻。

他說雖然歐盟的計算放寬至2027年「讓我們稍有喘息空間，但並非治本」。

英帕拉托說，飛雅特 500（Fiat 500）小轎車的油電混和新版，預計今年11月在集團於杜林的米拉飛奧里（Mirafiori）廠生產，盼油電混動與純電版兩者合計年產量能達13萬輛。

歐盟 罰款 電動

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