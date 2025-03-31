路透：油電混合車供不應求 豐田重押成贏家

路透引述知情人士報導，豐田油電混合車需求飆升，供應商趕不上生產步調，導致零件短缺，車主得等上數月才能交車。

兩位知情人士告訴路透，豐田在美國、日本、中國大陸和歐洲等主要市場經銷商的混合動力車庫存都很低。

油電混合車需求激增，證明豐田押注這項技術的策略是正確的，推翻純電動車終將取代混合動力車的預測。

據 LMC Automotive 提供數據，過去五年來，全球油電混合車（包括插電式混合動力車，簡稱PHEV）銷量成長幾乎三倍，從 570 萬輛增至 1,610 萬輛。

知情人士向路透透露，目前豐田歐洲客戶平均需等待 60 至 70 天才能拿到油電混合車新車，大約是 2020 年等候期的兩倍。豐田指出，在歐洲需求最強勁、供應最吃緊的車款包括Yaris Cross 油電混合車和RAV4 插電式混合車。

豐田官網顯示，日本買家等待多款車型的交車時間為 2 到 5 個月。另一位知情人士透露，美國西岸某經銷商 2 月中旬時 Prius 油電混合車已售罄，只剩少量 Camry 油電混合車可供選購。

另有知情人士表示，在印度這個豐田重要的成長市場，交車時間已較去年舒緩，但仍須視車型而定，等待時間介於 2 至 9 個月。

豐田發布新聞稿說，過去一年來各地區對油電混合車的需求「大幅增加」，該公司正全力提升產量以應付需求。豐田並指出，過去一年來新車交付時間已有改善。

兩位知情人士表示，延遲交車的原因是混合動力系統零組件供應緊張，這些零件大多在日本生產，再運往海外組裝。

其中一人指出，供應愛信（Aisin）的零件中所用的磁鐵短缺，是造成供應瓶頸的關鍵因素之一。由於供應商無法提供轉子和定子，愛信不得不延遲交付混合動力馬達給豐田汽車的時間。知情人士補充說，磁鐵來自日本和中國大陸，導致愛信供應問題的影響範圍已擴及全球。

另一位知情人士表示，豐田集團最大的零組件供應商電裝（Denso）同樣受到二、三級供應商瓶頸的影響，導致逆變器（inverter）交貨延遲。逆變器負責將電池電流轉換，並用來控制馬達運作。

兩位知情人士告訴路透，面對零組件短缺，豐田可能考慮在印度尋找電裝以外的供應商，並評估是否在當地生產逆變器。

在大陸市場，油電混合車是豐田少數的亮點，在當地面臨比亞迪（BYD）等競爭對手的激烈挑戰之下，豐田 2024 年電動化車款（主要是油電混合車）銷量仍成長 27%。