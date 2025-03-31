馬斯克稱幾近腰斬的特斯拉不失為「買進良機」

馬斯克坦言，他主持美國總統川普精簡政府規模計畫，讓自己特斯拉（Tesla）執行長的本業「付出不少代價」，股價也幾乎腰斬，他認為現在不失為逢低進場的好時機。

馬斯克最近在美國和全球的政治舉動引發反彈，對特斯拉在國內外業績表現也造成很大壓力。他周日在威斯康辛州的一場市民大會上說：「這個工作讓我付出不少代價。」他指出，他的政治對手特別拿特斯拉股價下跌大做文章。

馬斯克說：「他們的目的就是對我和特斯拉施加龐大壓力，大概想讓我停止做這些事。」「我的特斯拉股票，還有所有持有特斯拉股票的人，他們的持股價值幾乎腰斬，這可不是小事。」

特斯拉股價在川普當選後一度創下歷史新高，但自去年 12 月 17 日的高點以來已下跌 45%。

馬斯克仍是全球首富，但彭博億萬富豪指數顯示，他的個人財富今年已蒸發超過 1,000 億美元。

馬斯克說：「長期來看，我認為特斯拉股價會有不錯表現，所以現在或許是個買進良機。」