快訊

中職／不時夢到2013經典賽輸日本 林智勝看年輕世代12強辦到未完的夢

川普實現3任總統霸業有譜？外媒曝美憲法漏洞 學者：不是不可能

中職／林智勝引退賽日期曝光 台北大巨戰面對洪總的雄鷹

馬斯克稱幾近腰斬的特斯拉不失為「買進良機」

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
馬斯克坦言，接掌DOGE這個工作讓他付出不少代價。美聯社
馬斯克坦言，接掌DOGE這個工作讓他付出不少代價。美聯社

馬斯克坦言，他主持美國總統川普精簡政府規模計畫，讓自己特斯拉（Tesla）執行長的本業「付出不少代價」，股價也幾乎腰斬，他認為現在不失為逢低進場的好時機。

馬斯克最近在美國和全球的政治舉動引發反彈，對特斯拉在國內外業績表現也造成很大壓力。他周日在威斯康辛州的一場市民大會上說：「這個工作讓我付出不少代價。」他指出，他的政治對手特別拿特斯拉股價下跌大做文章。

馬斯克說：「他們的目的就是對我和特斯拉施加龐大壓力，大概想讓我停止做這些事。」「我的特斯拉股票，還有所有持有特斯拉股票的人，他們的持股價值幾乎腰斬，這可不是小事。」

特斯拉股價在川普當選後一度創下歷史新高，但自去年 12 月 17 日的高點以來已下跌 45%。

馬斯克仍是全球首富，但彭博億萬富豪指數顯示，他的個人財富今年已蒸發超過 1,000 億美元。

馬斯克說：「長期來看，我認為特斯拉股價會有不錯表現，所以現在或許是個買進良機。」

特斯拉 美國 馬斯克

延伸閱讀

反馬斯克浪潮蔓延 法國停車場特斯拉充電樁遭殃

全球253城市 下架特斯拉

馬斯克重整NASA 拉抬SpaceX 預料引發國會議員不滿

特斯拉自駕落地找阿里助陣 洽商FSD數據中心服務

相關新聞

路透：油電混合車供不應求 豐田重押成贏家

路透引述知情人士報導，豐田油電混合車需求飆升，供應商趕不上生產步調，導致零件短缺，車主得等上數月才能交車。

日本為資助Rapidus追加近1,800億元 預定4月試產2奈米

日本正準備為晶片新創公司Rapidus提供多達8,025億日圓（54億美元，新台幣約1,791億元）的額外資助，反映出在...

馬斯克稱幾近腰斬的特斯拉不失為「買進良機」

馬斯克坦言，他主持美國總統川普精簡政府規模計畫，讓自己特斯拉（Tesla）執行長的本業「付出不少代價」，股價也幾乎腰斬，...

德大增國防支出 推升歐元區借貸成本 債負沉重國家將受創

德國計劃大舉增加國防開支，推動歐元區政府的借貸成本飆高；投資人預期區域內其他國家的債務壓力會變沉重，它們將更難借到錢。

貿易戰升溫 美國Q1公債表現出色 券商建議押注中期債

全球貿易戰升溫，加劇美國經濟急劇放緩的風險，也顛覆投資人布局。

從彭博AI工具出包經驗看 義大利首創AI生成報紙可行嗎

金融和商業新聞媒體巨擘彭博資訊（Bloomberg）今年開始用AI寫新聞摘要，讓讀者更快得知新聞內容，但迄今至少出錯30多次，彭博只能不斷更正，洛杉磯時報也因AI出包撤掉一篇文章的AI新功能。有了AI加持，對於新聞業者是利還是弊？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。