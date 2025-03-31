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德大增國防支出 推升歐元區借貸成本 債負沉重國家將受創

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
德國防支出大增，推升歐元區借貸成本， 債負沉重的成員國將受創。路透
德國防支出大增，推升歐元區借貸成本， 債負沉重的成員國將受創。路透

德國計劃大舉增加國防開支，推動歐元區政府的借貸成本飆高；投資人預期區域內其他國家的債務壓力會變沉重，它們將更難借到錢。

德國過去不大樂意借錢，現在態度丕變，在軍事和基礎建設上都有高額皫支出計畫。這使得10年期德國公債的殖利率攀升至接近3%，是自2023年全球債券拋售潮以來首見。

由於德國公債是歐盟市場的基準，其他國家的借貸成本因此走高。高債負經濟體的財政很可能受到影響。

避險基金Point72的歐洲經濟研究主管拉德（Sören Radde）表示，「殖利率攀升恐使德國以外國家增加國防開支的財政空間縮小」，特別是在法國和義大利

法國10年期公債殖利率本月升至3.6%以上，為十多年來最高，義大利的殖利率觸及4%，是去年7月以來首見。

根據Point72的模擬，如果不削減其他地方的支出或提振經濟成長，到2030年，義大利的債務與 GDP比率可能由140%躍增至153%，法國的債務與GDP比率可能從115%左右升到122%。

但如果各國減支或加稅，或是德國支出大增帶來正面的溢出效應、促進了經濟成長，那就能避免「不穩定的道路」。

德國 義大利

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