貿易戰升溫 美國Q1公債表現出色 券商建議押注中期債

全球貿易戰升溫，加劇美國經濟急劇放緩的風險，也顛覆投資人布局。

今年頭三個月，美國總統川普接連祭出關稅措施，導致股債市劇烈震盪。不過，在這波動情勢下愈發明顯的是：儘管美元避險資產的地位受到動搖，公債仍是比股票更有利的押注。

美國公債本季表現優於股票，漲幅超過2.5%，而標普500指數下跌約5%。這是自2020年3月新冠疫情爆發以來，首次出現股市下跌、公債上漲的一季。

巴克萊由 Ajay Rajadhyaksha領軍的策略師上周是「數季度以來」首度調整資產布局，看好公債優於全球股票，理由是政策不確定性對經濟成長構成「下行」風險。

2月下旬以來，美股市值已蒸發超過5兆美元。雪上加霜的是，川普周日表示，他打算對「所有國家」實施對等關稅，一句話推翻4月2日公布的關稅對象可能僅限部分國家的猜測。川普也鎖定汽車和工業金屬等產業，目標是提振美國製造業和就業機會。

Brandywine Global投資管理基金經理人麥金泰爾（Jack McIntyre）表示，「如果股市修正走低，將收緊金融條件」，「這對公債有利，趁弱買進是明智之舉」。

美債周一在亞洲交易連續二日上漲，10年期公債殖利率下跌5個基點至4.20%。摩根士丹利（Morgan Stanley）發布報告，建議投資人買進 7 年期美國公債，因為這類債券會因市場風險胃口下降而受惠。

除了關稅問題外，投資人也關注周五公布的就業報告，以了解勞動市場最新動態。經濟學家預期就業成長會放緩，失業率則維持穩定。

法國興業銀行美國利率策略主管拉賈帕（Subadra Rajappa）周五在報告中指出：「如果就業數據令人失望，我們認為公債殖利率偏向下行。」

實質回報

股債傳統以來負相關性逐步回歸，讓投資人甚感寬慰。畢竟，這是 60/40 投資組合的核心策略。不過自 2022 年以來，由於疫情後的通膨飆升導致股債雙雙受創，這項策略幾乎失靈。

BMO 全球資產管公司固定收益部門主管戴維斯（Earl Davis）接受彭博電視訪問時說：「如今公債帶給投資人『實質回報』，殖利率高於通膨，是增加整體投資組合配置的理想標的。」

他也說，公債也能在「風險性資產遭逢據烈賣壓時」提供保護。

公債本季由 5 年期公債領漲，殖利率下滑 40 個基點，降至約 4%。5 年期公債表現強勁，和 30 年期公債殖利率差推升至 2022 年以來最高水準。

華爾街近幾個月來力推 5 年期公債，認為在美國公債中較具吸引力，因為相較不受通膨和財政風險影響，像2 年期公債對 Fed 利率政策較為敏感，而長天期公債則更容易受到美國財政赤字擴大的影響。

儘管債市近來信心回升，但 Fed 迄無即將寬鬆的跡象，可能抑制美債進一步漲勢。美國10 年期公債殖利率2月下跌33個基點後，3 月變動不大，而標普 500 指數由2 月創下歷史高點下跌 10%，陷入修正格局。