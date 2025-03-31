反馬斯克浪潮蔓延 法國停車場特斯拉充電樁遭殃
法國警方消息人士今天向法新社透露，法國中部一家超市停車場發生縱火事件，12座特斯拉（Tesla）電動車充電樁淪為攻擊目標。
消息人士證實地方媒體「進步報」（Le Progres）報導，事發時間在26日夜間至27日凌晨，地點位於羅亞爾省（Loire）城鎮聖沙蒙（St-Chamond）。
其中兩座充電樁完全毀壞，其他充電樁則受損。每座充電樁要價數萬歐元。
停車場的地上則可看見用白漆寫著「反特斯拉運動是為燃燒而生」。
警方消息人士表示，這是羅亞爾省「首次出現針對美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）所屬企業的攻擊行動」。
消息人士又說，當局已對這起「造成損毀情況的縱火案」展開調查；但尚未逮捕任何人。
自馬斯克成為美國總統川普的顧問，並表達對歐洲極右翼政黨的支持以來，歐洲出現許多反特斯拉行動。
美國最近也發生一連串針對特斯拉資產的攻擊，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）說，這些暴力攻擊無異於「國內恐怖主義」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言