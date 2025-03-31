反馬斯克浪潮蔓延 法國停車場特斯拉充電樁遭殃

法國警方消息人士今天向法新社透露，法國中部一家超市停車場發生縱火事件，12座特斯拉（Tesla）電動車充電樁淪為攻擊目標。

消息人士證實地方媒體「進步報」（Le Progres）報導，事發時間在26日夜間至27日凌晨，地點位於羅亞爾省（Loire）城鎮聖沙蒙（St-Chamond）。

其中兩座充電樁完全毀壞，其他充電樁則受損。每座充電樁要價數萬歐元。

停車場的地上則可看見用白漆寫著「反特斯拉運動是為燃燒而生」。

警方消息人士表示，這是羅亞爾省「首次出現針對美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）所屬企業的攻擊行動」。

消息人士又說，當局已對這起「造成損毀情況的縱火案」展開調查；但尚未逮捕任何人。

自馬斯克成為美國總統川普的顧問，並表達對歐洲極右翼政黨的支持以來，歐洲出現許多反特斯拉行動。

美國最近也發生一連串針對特斯拉資產的攻擊，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）說，這些暴力攻擊無異於「國內恐怖主義」。