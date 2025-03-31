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蘋果和馬斯克在衛星服務擴張出現衝突

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果（Apple）執行長庫克和馬斯克 1月20日在美國總統川普就職典禮上曾有互動。路透
蘋果（Apple）執行長庫克和馬斯克 1月20日在美國總統川普就職典禮上曾有互動。路透

道瓊社引述知情人士報導，蘋果（Apple）大舉投資衛星通訊並爭奪有限的頻譜資源，讓馬斯克感到不快，SpaceX 也向主管機構施壓，試圖阻撓蘋果支助的衛星擴張計畫。

SpaceX 和 T-Mobile 日前已和蘋果達成協議，為新款 iPhone 提供衛星行動通訊服務。T-Mobile 將以每月 15 美元提供 Starlink 衛星功能。報導說，蘋果和 SpaceX 高層曾洽談直接將 iPhone 和 SpaceX 衛星連接，但未能達成協議。

蘋果去年投資超過 10 億美元給衛星營運商 Globalstar，支援這家科技巨人在 iPhone 上的自家衛星連線功能。蘋果這項服務讓用戶能在手機訊號無法覆蓋的地區發送簡訊、呼叫緊急救援，或尋求道路救援。這筆新投資旨在協助 Globalstar 發展新的全球衛星群，以提升 iPhone 的衛星連線服務。

SpaceX 透過旗下的 Starlink 擁有遠比蘋果更多的衛星。業界人士認為，僅靠 Globalstar 恐怕無法滿足蘋果的需求。

知情人士透露，蘋果近年來一直和其他衛星供應商洽談，以獲得更多頻譜資源。有消息說，蘋果考慮投資位於科羅拉多州的衛星營運商 EchoStar，以增加衛星數量和頻譜資源，進一步支援 iPhone 的衛星連接服務。

SpaceX 情人 衛星通訊

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