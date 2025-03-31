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蘋果準備推新的AI醫生服務 最快明年春季或夏季發布

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果準備推出新的AI醫生服務，大舉進軍健康業務。圖為該公司執行長庫克。美聯社
蘋果準備推出新的AI醫生服務，大舉進軍健康業務。圖為該公司執行長庫克。美聯社

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）在最新的《Power On》專欄裡透露，蘋果公司（Apple）正打算以翻新的應用程式和AI醫生服務，大舉推動醫療保健業務。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）一直表示，該公司對社會的最大貢獻，最終將會是醫療保健服務領域。

蘋果有些可能改變健康行業的宏大計畫正在進行中。包括一項已超過15年的專案，要創建非侵入性的血糖監測。這個源自於創辦人賈伯斯在世時的構想，是在Apple Watch上添置感測器，通知用戶他們是否處於糖尿病前期，以防全面發病。

雖然該計畫達成了某些關鍵里程碑，但距離交付還需要多年時間。蘋果在其他健康量測上也遭遇障礙，例如血氧和高血壓，前者因專利爭議必須從Apple Watch裡砍掉，後者開發遇阻。

這使得蘋果努力進行一些可以更快獲得回報的計畫，並協助實現庫克的願景。這涉及一個完全翻新的健康應用程式，它從iPhone、Apple Watch、耳機及第三方產品等設備搜集數據，然後再由一位AI教練提供改善健康的建議。

該功能最快可能在iOS 19.4時發布，該次更新預定明年春季或夏季。

蘋果正利用旗下醫師的數據來訓練AI代理人。該公司還希望引入外部醫生，包括睡眠、營養、物理治療、心理健康和心臟病方面的專家，來製作影片。內容是向用戶提供解釋並說明何改善方法。例如，如果Health應用程式收到心率不良的相關數據，可能播放解釋心臟病風險的影片。

蘋果於加州奧克蘭附近開辦了一處設施，讓醫生能為該應用程式拍攝影片。該公司也在尋找合適擔任這項新服務主持人的的醫生人選。

追蹤飲食會是翻新後應用程式的重要內容之一。類似醫生的AI代理人也將協助用戶使用其營養功能。

蘋果還在開發可利用該公司各種設備所搭載相機鏡頭的功能。這是要讓AI代理人研究用戶的運動健身，並提供指導意見。這最終可能進入其他蘋果服務，包括現有的Fitness+平台。

此外，蘋果將於6月9日到6月13日（台灣時間2025年6月10日至6月14日）舉辦一年一度的WWDC全球開發者大會，葛曼指出，此次宣布低調到令人震驚的程度，標誌並不特別令人難忘，而且新聞稿比平時要簡短。不像有什麼突破性的消息。這可能是從去年WWDC大肆宣揚其AI努力，結果卻深受其害，而學到的教訓。

影片 應用程式 醫生

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