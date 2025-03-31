亞股開盤狂瀉 日股重挫逾3%韓股挫低2.7% 日圓走升
亞股今天（31日）開盤後重挫，日股日經225指數重挫超過3%，韓股也大跌2.7%，反映美股上周五收黑，美股期貨指數在當地周日開盤後挫低，市場焦慮等待美國總統川普本周三將宣布全面性的關稅計畫。
日經225指數盤初大跌1,379點，跌幅3.7%，東證指數也下跌超過3%。
南韓Kospi指數重挫2.72%；澳洲標普/ASX 200股市指數跌1.6%。
南韓自今天起解除已實施長達數月的放空禁令，避險基金和其他投資者將獲准借券放空所有約2,800檔上市公司的股票。
日圓兌美元升值0.49%，報149.10日圓。
標普500指數期貨下跌0.76%，那斯達克100期貨指數重挫超過1%，道瓊期貨指數一度挫跌近300點，跌幅0.69%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言