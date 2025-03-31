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亞股開盤狂瀉 日股重挫逾3%韓股挫低2.7% 日圓走升

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞股開盤大跌，擔心川普關稅措施引發的市場衝擊。路透
亞股開盤大跌，擔心川普關稅措施引發的市場衝擊。路透

亞股今天（31日）開盤後重挫，日股日經225指數重挫超過3%，韓股也大跌2.7%，反映美股上周五收黑，美股期貨指數在當地周日開盤後挫低，市場焦慮等待美國總統川普本周三將宣布全面性的關稅計畫。

日經225指數盤初大跌1,379點，跌幅3.7%，東證指數也下跌超過3%。

南韓Kospi指數重挫2.72%；澳洲標普/ASX 200股市指數跌1.6%。

南韓自今天起解除已實施長達數月的放空禁令，避險基金和其他投資者將獲准借券放空所有約2,800檔上市公司的股票。

日圓兌美元升值0.49%，報149.10日圓。

標普500指數期貨下跌0.76%，那斯達克100期貨指數重挫超過1%，道瓊期貨指數一度挫跌近300點，跌幅0.69%。

指數 放空 標普

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