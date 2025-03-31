美股期貨開盤大跌 那指重挫逾1%、華爾街不安等待解放日

美股指數期貨在亞洲周一（31日）清晨時段大幅下跌，市場正等待美國總統川普所謂的4月2日「解放日」關稅計畫出爐。

台灣時間周一清晨約7時30分左右，標普500指數期貨下跌0.76%，那斯達克100期貨指數重挫超過1%，道瓊期貨指數一度挫跌近300點，跌幅0.69%。

這些是投資人擔心貿易戰開始影響美國經濟的初步跡象。澳洲、日本、香港和中國大陸期貨走低。

美股上周五重挫，標普500指數和那斯達克綜合指數分別挫跌2%和2.7%，因消費者信心大幅下滑、支出疲軟且通膨上揚，美股恐慌指數一度觸及22。本周市場恐面臨更多動盪，因為川普預定周三公布所謂的對等關稅。

儘管市場動盪，但川普周末期間並未採取行動來舒緩市場疑慮，華爾街日報周日報導，川普近日敦促顧問們在關稅方面更為「激進」（aggressive）；他上周六接受NBC新聞採訪時表示，如果外國車廠因最新的25%汽車關稅措施而漲價，他「根本不在乎」。

墨爾本Pepperstone集團研究部門主管Chris Weston表示：「市場現在完全取決於即將到來的大量與關稅相關的新聞消息，同時對任何美國有關經濟活動減緩、通膨比預期更高的經濟數據反應更劇烈。」

巴克萊股票策略師Emmanuel Cau在報告表示：「關稅風險已經充分傳達，很大程度上已在市場中定價。因此，解放日可能不會完全令人震驚。然而，貿易戰中沒有人是贏家，全球經濟成長前景籠罩陰霾。」「談判可能會在4月2日之後展開，這會導致關稅的最終範圍、幅度和時間出現長期不確定性。」