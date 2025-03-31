本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（28日）大跌，今天（周一）期指續跌，因通膨回升，消費者信心惡化，加上美國總統川普關稅動作頻頻，投資人憂心美國恐步入停滯性通膨。投資人寄望4月2日（本周三）釐清最新關稅情勢之後，或許會出現轉機。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

關稅戰效應 美停滯性通膨疑慮加深 道瓊一天狂跌逾700點

美股已連三日下跌，道瓊工業指數上周五大跌715點，為3月10日來最大單日跌幅。標普500指數和那斯達克綜合指數跌幅更深，分別達2%和2.7%。美國10年期公債殖利率跌10個基點，收在4.26%。

金價今天開盤再創新高，突破每英兩3,093美元，反映投資人避往安全資產。美股期指續跌。標普500和那斯達克100期指周一雙雙下挫逾0.5%。

科技七雄上周五一日內市值蒸發約5,050億美元，Meta、亞馬遜、Netflix和Alphabet跌幅都在4%以上。費城半導體指數大跌近3%，台積電ADR則下跌1.8%。一周來標普500指數和那指各跌約1.5%和2.6%，道瓊工業指數跌約1%；台積電ADR周線跌6.5%，較台北交易溢價15%。

令人憂心的跡象包括Fed偏好的通膨指標升溫，2月不計食品和能源價格的核心個人消費支出（PCE）物價年增2.8%；消費者信心也進一步惡化。

不過，也有投資人認為，川普4月2日將公布對等關稅細節，本周也將實施汽車關稅，不無可能是市場的轉折點。

川普加徵關稅喊玩更大一點 要讓美國經濟「脫胎換骨」

美國本周關稅措施將多箭齊發，包括將公布對等關稅細節，開徵加墨商品進口關稅和對委內瑞拉石油買家課徵「二級關稅」、以及加徵汽車關稅，但美國總統川普似乎覺得還不夠，傳敦促高階顧問「玩更大一點」，認為開徵關稅是讓美國經濟轉型的難得機會。

川普威脅，若俄羅斯不和基輔停火，也將對俄羅斯石油施加「二級關稅」。川普接受 NBC訪問時說，他對普亭提出暫時將烏克蘭置於聯合國主導的外部治理計畫感到「非常不滿」。

面對4月2日即將生效的關稅，川普表示「不在乎」汽車製造商是否會因此調漲價格，因為他認為消費者會轉向購買美國製造的汽車。

WSJ：台積擴大投資美台關係回暖 台灣拿川普當靠山信心增強

華爾街日報（WSJ）分析，川普上任時批評台灣、又撤回對烏克蘭支持，引發美國是否仍為台灣關鍵盟友的不確定性，但在台積電宣布擴大投資美國後，美台關係回暖，且華府近期加強施壓中國大陸，讓台北當局對美方支持燃起新希望，愈來愈有信心擁有川普作為靠山。

美國近來持續切斷中國大陸取得先進技術管道，在涉及台灣的公開評論措辭更加強硬，無疑將觸怒北京；阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）本月稍早造訪台灣，推動銷售天然氣計畫；川普政府2月也默默釋出先前凍結的8.7億美元對台軍事援助，派遣兩艘軍艦行經台灣海峽。

同時，美軍訓練人員審慎維持與台灣軍隊活動，美台政治接觸也升溫，白宮國安會、國務院及國防部官員都向台北當局釋出保證。

本季投資表現債優於股

全球貿易戰升溫，加劇美國經濟急劇放緩的風險，也顛覆投資人布局。今年前三個月，川普總統接連祭出關稅措施，導致股債市場劇烈震盪。不過，在這波動的情勢下，有一點愈發明顯：即使美元避險地位不穩，公債比股票更具投資價值。

美國公債本季表現優於股票，漲幅逾2%，而標普500指數則下跌約5%，這是自2020年3月新冠疫情爆發以來，首次出現股跌債漲的一季。

美晶片法生變 碳化矽龍頭慘 Wolfspeed股價跌至27年來低點

美國碳化矽（SiC）晶圓龍頭大廠Wolfspeed股價上周五腰斬，跌到1998年來最低價位，因為拜登政府時代援引「晶片法」（CHIPS Act）提供的聯邦補助展望生變，與投資人洽商明年到期的5.75億美元可轉換債券再融資尚未談出結果。

Wolfspeed股價28日崩跌近52%，收在每股2.59美元，寫下歷年來最大單日跌幅紀錄。

Wolfspeed苦等「晶片法」撥下大約7.5億億美元聯邦補貼款項，但至今尚未有進一步動靜。該法在美國前總統拜登任內通過，承諾提供527億美元聯邦補貼鼓勵廠商在國內設廠生產半導體晶片。