金價又刷新高！直逼3,100美元 投資人焦慮湧向黃金避險

黃金價格以刷新高價來展開新一周的交易，隨著美國總統川普預期將在4月2日宣布最新關稅措施，可能拉高全球貿易戰疑慮，市場資金湧向黃金避險。

在台灣時間今天（3月31日）清晨，現貨金價一度上漲0.4%至每英兩3,097.81美元，突破上周五創的歷史新高，而金價已經連四周上漲。川普上周簽署公告，對汽車徵收25%關稅，市場正審慎因應白宮預定在本周三宣布「對等關稅」。

金價今年來已上漲約17%，已至少15度創新高。這波漲勢是因地緣政治和總體經濟的不確定性引發央行買盤和避險需求。即便交換合約交易者已經減少押注聯準會（Fed）今年將降息兩次的預期，而降息通常有利黃金這類非孳息資產，但前述因素依然強力支撐金價。

多家大型銀行已經調升對金價的目標價，高盛上周預估年底金價為每英兩3,300美元，理由是央行需求高於預期，且流入黃金ETF的資金強勁。