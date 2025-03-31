全球253城市 下架特斯拉

為了抗議特斯拉（Tesla）執行長馬斯克涉足政治並大砍聯邦支出，全球數萬名示威者29日在253座城市發動「下架特斯拉」（Tesla Takedown）的抗議活動，是迄今規模最大的反馬斯克集會。

由於時差關係，29日的活動從澳洲及紐西蘭拉開序幕，接著逐一擴散至歐洲國家，例如丹麥、德國、法國、荷蘭和英國等。美國抗議活動也遍地開花，全美277家特斯拉展示服務中心都有民眾的示威抗議活動。

主辦單位表示，至少253座城市參與「下架特斯拉」行動，口號是「傷害特斯拉，就是阻止馬斯克」、「阻止馬斯克有助拯救生命、拯救民主」。

參與洛杉磯抗議活動的安斯爾說，他想盡一切可能保護美國民主，美國總統川普和馬斯克的所作所為，有如國王。許多洛杉磯的出席者也說，非常擔心川普政府刪減開支所帶來的重大影響，也憂慮對社會安全福利的衝擊。72歲的抗議婦人說，她參加抗議是因為她女兒有特殊需求，仰賴社會福利維生，社福讓她女兒能付房租、買食物。

這場活動也擴及部分共和黨鐵票區。臉書照片顯示，德州達拉斯有民眾在特斯拉展示中心外高舉抗議布條。密蘇里州的聖路易斯也郡有人揮舞告示，上頭寫著「沒人投票給馬斯克」、「讓特斯拉倒閉」。

好萊塢演員兼電影製作人溫特（Alex Winter）與波士頓大學新聞學助理教授唐諾萬（Joan Donovan）是「下架特斯拉」的發起人。鼓勵全球示威抗議、拋售特斯拉股票，甚至砸毀或焚燒特斯拉車輛。

馬斯克在川普政府深具影響力，成了抗議目標。馬斯克則說，「特斯拉是和平的公司，生產出色的汽車，沒有傷害任何人，然而人們卻暴力相向，朝經銷商投擲燃燒彈及開槍」。他強調真正問題不是投擲燃燒彈的人，而是推波助瀾的背後指使者。